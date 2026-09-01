Beşiktaş'ta 2 fesih kararı daha! O isimler de yolcu
Beşiktaş’ta yabancı kontenjanında yer açmak için başlatılan kadro operasyonu devam ediyor. Onana, Uduokhai, Musrati ve Amir Hadziahmetovic’in ardından sıra Joao Mario’ya gelirken, Elan Ricardo için de ayrılık planı yapılıyor.
Teknik direktör Italiano'nun kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanında boşluk oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, operasyonun ilk bölümünde Onana ve Uduokhai ile yollarını ayırırken, önceki akşam da Musrati ve Amir Hadziahmetovic'in sözleşmelerini feshetti.
JOAO MARIO İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR
Kadrodaki ayrılıkların devam etmesi beklenirken yönetimin sıradaki hedefi Joao Mario oldu. Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcuyla yolları ayırmak isteyen Beşiktaşlı yöneticiler, oyuncunun durumuyla ilgili girişimlerini sürdürüyor.
Yönetim, yabancı kontenjanında yer açmanın yanı sıra kadro maliyetini de azaltmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ın ayrılık planında 22 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo da bulunuyor.
Genç futbolcunun geleceğiyle ilgili seçenekleri değerlendiren siyah-beyazlı yönetim, kadroda ve bütçede yeni bir alan oluşturmak için oyuncu satışı formülünü de masada tutuyor.
SON GÜNE KADAR HAREKETLİLİK
Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Beşiktaş'ta kadro yapılanması transfer döneminin son bölümünde de devam edecek.
Bir yandan fırsat transferleri için çalışmalarını sürdüren yönetim, diğer yandan mevcut oyuncu grubunda ayrılık ihtimali bulunan isimler üzerinden bütçede yer açmaya çalışacak.