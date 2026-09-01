Beşiktaş'ta 2 fesih kararı daha! O isimler de yolcu

Teknik direktör Italiano'nun kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanında boşluk oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, operasyonun ilk bölümünde Onana ve Uduokhai ile yollarını ayırırken, önceki akşam da Musrati ve Amir Hadziahmetovic'in sözleşmelerini feshetti.

Joao Mario ile yollar ayrılacak.

JOAO MARIO İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR Kadrodaki ayrılıkların devam etmesi beklenirken yönetimin sıradaki hedefi Joao Mario oldu. Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcuyla yolları ayırmak isteyen Beşiktaşlı yöneticiler, oyuncunun durumuyla ilgili girişimlerini sürdürüyor. Yönetim, yabancı kontenjanında yer açmanın yanı sıra kadro maliyetini de azaltmayı hedefliyor.