CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş'ta 2 fesih kararı daha! O isimler de yolcu

Beşiktaş’ta yabancı kontenjanında yer açmak için başlatılan kadro operasyonu devam ediyor. Onana, Uduokhai, Musrati ve Amir Hadziahmetovic’in ardından sıra Joao Mario’ya gelirken, Elan Ricardo için de ayrılık planı yapılıyor.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beşiktaş'ta 2 fesih kararı daha! O isimler de yolcu

Teknik direktör Italiano'nun kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanında boşluk oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, operasyonun ilk bölümünde Onana ve Uduokhai ile yollarını ayırırken, önceki akşam da Musrati ve Amir Hadziahmetovic'in sözleşmelerini feshetti.

Joao Mario ile yollar ayrılacak.Joao Mario ile yollar ayrılacak.
JOAO MARIO İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Kadrodaki ayrılıkların devam etmesi beklenirken yönetimin sıradaki hedefi Joao Mario oldu. Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcuyla yolları ayırmak isteyen Beşiktaşlı yöneticiler, oyuncunun durumuyla ilgili girişimlerini sürdürüyor.

Yönetim, yabancı kontenjanında yer açmanın yanı sıra kadro maliyetini de azaltmayı hedefliyor.

Elan Ricardo da takımdan ayrılacak.Elan Ricardo da takımdan ayrılacak.
Beşiktaş'ın ayrılık planında 22 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo da bulunuyor.

Genç futbolcunun geleceğiyle ilgili seçenekleri değerlendiren siyah-beyazlı yönetim, kadroda ve bütçede yeni bir alan oluşturmak için oyuncu satışı formülünü de masada tutuyor.

Beşiktaş'ta 2 fesih kararı daha! O isimler de yolcu-4
SON GÜNE KADAR HAREKETLİLİK

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Beşiktaş'ta kadro yapılanması transfer döneminin son bölümünde de devam edecek.

Bir yandan fırsat transferleri için çalışmalarını sürdüren yönetim, diğer yandan mevcut oyuncu grubunda ayrılık ihtimali bulunan isimler üzerinden bütçede yer açmaya çalışacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş'ta 2 fesih kararı daha! O isimler de yolcu-6 Beşiktaş'ta 2 fesih kararı daha! O isimler de yolcu-7 Beşiktaş'ta 2 fesih kararı daha! O isimler de yolcu-8
Spor yazarları Beşiktaş - Çorum FK maçını değerlendirdi: "Gagasını bilemiş"
SONRAKİ HABER

Spor yazarları Beşiktaş'ı değerlendirdi!
Görkem Ağgündüz
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler