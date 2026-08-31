CANLI: Beşiktaş - Çorum FK Süper Lig maçı

48 yaşındaki teknik adam, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz ve İlhan Fakılı'yı yedek kulübesine çekerken yerlerine Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

İki futbolcu da görev verilmesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Stat skor tabelası ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" mesajı yer aldı.

Beşiktaşlı futbolcular da ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.

Beşiktaş bir sonraki maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak

RIDVAN YILMAZ DALYA DEDİ

Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK karşılaşmasında siyah-beyazlı formayla 100. kez sahada yer aldı.

25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 99 karşılaşmada görev yaptı.

Rıdvan Yılmaz bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı.

İLK KEZ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE OYNADI

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasını ilk kez 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş döneminde giydi.

Siyah-beyazlı futbolcu, Çorum FK karşısında Vincenzo Italiano'dan forma şansı bulması halinde Beşiktaş kariyerindeki 100. maçına adını yazdırdı.

Rıdvan, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamış ve süre almamıştı.