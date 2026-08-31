CANLI: Beşiktaş - Çorum FK Süper Lig maçı
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yi ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılmasının ardından Süper Lig'de haftayı zaferle kapatmak amacında. Beşiktaş - Çorum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile TÜPRAŞ Stadyumu'nda karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar zorlu randevudan 3 puanla ayrılmak ve Alanyaspor karşısındaki kaybını telafi etmek amacında.
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Beşiktaş - Çorum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Andrei, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Maçın hakemi Çağdaş Altay ilk düdüğünü çaldı ve mücadele başladı.
6' Agbadou'dan kritik müdahale
Çorum FK etkili geldi. Kale ağzına yapılan ortaya iki Çorum FK'lı futbolcu birden hareketlendi.
Emircan'ın kafa vuruşunda topun Agbadou'nun eline çarptığı yönünde itirazlar yükselirken, Fildişi Sahilli stoper kritik bir müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırdı.
9' GOL | Beşiktaş 1-0 Çorum FK
Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle öne geçti. Sağ taraftan kazanılan korner paslaşarak kullanıldı. Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahasında Djalo kafayı vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü.
Pozisyonun devamında sola açılan topu Agbadou kale ağzına doldurdu. Yakın mesafede iyi pozisyon alan Cerny, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
13' Vlahovic gole yaklaştı
Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Leandro Trossard'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Dusan Vlahovic, yerden sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
16' Orkun ve Ramadani sarı kart gördü
İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerilimin ardından Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ve Çorum FK'dan Ramadani sarı kart gördü.
22' Çorum FK savunması araya girdi
Beşiktaş orta alanda kazandığı topla hızlı atağa çıktı. Sağ kanatta topla ilerleyen Vaclav Cerny, ceza sahasındaki Dusan Vlahovic'i düşündü ancak Çorum FK savunması kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.
30' Orkun Kökçü kaleyi düşündü
Beşiktaş duran toptan gole yaklaştı. Leandro Trossard sol çizgiden ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı.
Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Orkun Kökçü, dar açıdan direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak son anda savunmaya çarparak yan ağlarda kaldı.
36' Murillo direğe takıldı
Beşiktaş mutlak pozisyonda golü bulamadı. Orkun Kökçü'nün nefis ara pasında Leandro Trossard bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Açısı daralan Belçikalı yıldız, kaleye paralel akıl dolu bir pasla Murillo'yu gördü. Murillo yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üst direğe nişanladı.
40' Beşiktaş penaltı kazandı
Beşiktaş penaltı kazandı. Murillo'nun şutunda top ceza sahası içinde Penetra'nın dirseğine çarptı. Hakem Çağdaş Altay ilk anda oyunu devam ettirdi.
VAR tavsiyesiyle monitöre giden Çağdaş Altay, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
42' GOL | Beşiktaş 2-0 Çorum FK
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Orkun Kökçü penaltıyı Vlahovic'e bıraktı.
Taraftarı önünde ilk kez 11'de sahaya çıkan Sırp yıldız, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.
İlk yarı sonucu | Beşiktaş 2-0 Çorum FK
Beşiktaş, ilk yarıyı Vaclav Cerny ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Beşiktaş karşılaşmaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.
ITALIANO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre kadroda 4 değişikliğe gitti.
48 yaşındaki teknik adam, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz ve İlhan Fakılı'yı yedek kulübesine çekerken yerlerine Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'ı ilk 11'de görevlendirdi.
POKU VE MIRETTI KULÜBEDE
Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Poku ile Fabio Miretti, Çorum FK karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
İki futbolcu da görev verilmesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
BEŞİKTAŞ'IN YEDEKLERİ
Siyah-beyazlılarda Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı ve Emirhan Topçu yedek kulübesinde forma bekledi.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
Beşiktaş Kulübü, Çorum FK karşılaşması öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Siyah-beyazlı kulüp, Tüpraş Stadı'ndaki kale arkası tribünlerinde bulunan koltuklara Türk bayrakları bıraktı. Taraftarlar maç öncesinde bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.
Beşiktaşlı futbolcular da ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.
Stat skor tabelası ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" mesajı yer aldı.
10. Yıl Marşı'nın çalındığı sırada Beşiktaş taraftarı Doğu Tribün'de Türk bayrağı açtı.
RIDVAN YILMAZ DALYA DEDİ
Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK karşılaşmasında siyah-beyazlı formayla 100. kez sahada yer aldı.
25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 99 karşılaşmada görev yaptı.
Rıdvan Yılmaz bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı.
İLK KEZ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE OYNADI
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasını ilk kez 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş döneminde giydi.
Siyah-beyazlı futbolcu, Çorum FK karşısında Vincenzo Italiano'dan forma şansı bulması halinde Beşiktaş kariyerindeki 100. maçına adını yazdırdı.
Rıdvan, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamış ve süre almamıştı.