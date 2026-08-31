Beşiktaş Çorum'u ağırlıyor! Italiano'dan Vlahovic tercihi

Ligde Alanyaspor karşısında, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris mücadelesinde gol atamayan Beşiktaş, Çorum FK karşılaşmasında bu seriyi sonlandırmak için sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadığı son iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Beşiktaş, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta toplam 9 gol kaydetti.

Rıdvan Yılmaz, şans verilmesi halinde 100. maçına çıkacak.

RIDVAN YILMAZ İÇİN ÖZEL MAÇ

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, Çorum FK karşılaşmasında forma giymesi halinde siyah-beyazlı takımla 100. maçına çıkacak.

25 yaşındaki futbolcu bugüne kadar Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 99 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 4 gol attı.

Beşiktaş formasıyla ilk maçına 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş döneminde çıkan Rıdvan Yılmaz, 100. maçını oynamak için Vincenzo Italiano'nun kararını bekleyecek. Sol bek oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan son karşılaşmada yedek kulübesinde yer almış ancak süre alamamıştı.