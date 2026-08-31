Beşiktaş Çorum'u ağırlıyor! Italiano'dan Vlahovic tercihi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada siyah-beyazlılar galibiyet alarak Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano sahaya süreceği 11'i belirlerken, takımın gol umudu Vlahovic olacak. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Arca Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek ve mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Yeni sezona 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, ligin yeni takımlarından Çorum FK karşısında kazanarak puanını yükseltmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekipte mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
POKU VE MIRETTI İLK KEZ FORMA GİYEBİLİR
Beşiktaş'ın hafta içinde kadrosuna kattığı Ernest Poku ve Fabio Miretti, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Çorum FK karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Lisans işlemleri tamamlanan iki oyuncunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Çorum FK'da ise Alexandros Kyziridis forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı futbolcu, ligin ilk haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gördüğü için Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakacak.
İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Beşiktaş ile Çorum FK, resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de bu sezon mücadele etmeye başlayan Çorum ekibi, siyah-beyazlıların lig tarihinde rakip olduğu 77. farklı takım olacak.
Çorum FK, Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken ikinci haftada sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş deplasmanından puan çıkararak sezonun üçüncü haftasını kayıpsız geçmek istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA GOL ORUCU
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadığı son iki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Beşiktaş, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta toplam 9 gol kaydetti.
Ligde Alanyaspor karşısında, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris mücadelesinde gol atamayan Beşiktaş, Çorum FK karşılaşmasında bu seriyi sonlandırmak için sahaya çıkacak.
Galibiyet halinde siyah-beyazlılar, önündeki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral depolayacak.
RIDVAN YILMAZ İÇİN ÖZEL MAÇ
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, Çorum FK karşılaşmasında forma giymesi halinde siyah-beyazlı takımla 100. maçına çıkacak.
25 yaşındaki futbolcu bugüne kadar Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 99 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 4 gol attı.
Beşiktaş formasıyla ilk maçına 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş döneminde çıkan Rıdvan Yılmaz, 100. maçını oynamak için Vincenzo Italiano'nun kararını bekleyecek. Sol bek oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan son karşılaşmada yedek kulübesinde yer almış ancak süre alamamıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Vlahovic.
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Serdar, Fredy, Diomande, Emircan, Ramirez.