Beşiktaş'ın Çorum FK maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılmasının ardından Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Teknik direktör Vincenzo Italiano kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Çorum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile TÜPRAŞ Stadyumu'nda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar zorlu randevudan 3 puanla ayrılmak ve Alanyaspor karşısındaki kaybını telafi etmek amacında.
CANLI TAKİP
Beşiktaş - Çorum FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Andrei, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.
DÜDÜK ÇAĞDAŞ ALTAY'DA
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Yeni sezona 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlılar, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK YOK
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Çorum FK karşılaşması öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
Siyah-beyazlılar mücadeleye tam kadro hazırlanıyor.
POKU VE MIRETTI FORMA BEKLİYOR
Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev almaları durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
ÇORUM FK İLE İLK RANDEVU
Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK, Beşiktaş'ın lig tarihinde karşılaştığı 77. farklı takım olacak.
Çorum temsilcisi, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 3. haftada da bir İstanbul ekibi olan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇTA GOL ATAMADI
Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
Siyah-beyazlılar bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere çıktığı 8 resmi karşılaşmada 9 gol kaydetti.
Ligde Alanyaspor, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris karşısında fileleri havalandıramayan Beşiktaş, Çorum FK maçında gol suskunluğunu sona erdirmeye çalışacak.
RIDVAN YILMAZ DALYA DEDİ
Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK karşılaşmasında siyah-beyazlı formayla 100. kez ilk 11'de yer aldı.
25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 99 karşılaşmada görev yaptı.
Rıdvan Yılmaz bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı.
İLK KEZ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE OYNADI
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasını ilk kez 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş döneminde giydi.
Siyah-beyazlı futbolcu, Çorum FK karşısında Vincenzo Italiano'dan forma şansı bulması halinde Beşiktaş kariyerindeki 100. maçına adını yazdırdı.
Rıdvan, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamış ve süre almamıştı.