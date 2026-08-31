Beşiktaş'ın Çorum FK maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş son maçında Kauno Zalgiris'e 1-0 yenilmesine rağmen Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi

ÇORUM FK İLE İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK, Beşiktaş'ın lig tarihinde karşılaştığı 77. farklı takım olacak.

Çorum temsilcisi, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 3. haftada da bir İstanbul ekibi olan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇTA GOL ATAMADI

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlılar bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere çıktığı 8 resmi karşılaşmada 9 gol kaydetti.

Ligde Alanyaspor, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris karşısında fileleri havalandıramayan Beşiktaş, Çorum FK maçında gol suskunluğunu sona erdirmeye çalışacak.