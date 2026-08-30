Beşiktaş'ta ayrılık! Amir Hadziahmetovic ve Al Musrati'nin sözleşmeleri feshedildi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta iki ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılar, KAP'a yaptığı açıklama ile Amir Hadziahmetovic ve Al Musrati'nin sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.
Amir Hadziahmetovic, 2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer oldu.
Boşnak orta saha, 2024-2025 sezonunda Çaykur Rizespor'a, 2025-2026 sezonunda ise Hull City'ye kiralandı. Hadziahmetovic, 2026-2027 sezonunda yeniden Beşiktaş kadrosuna döndü.
Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla toplam 60 karşılaşmada görev yaptı.
Boşnak futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken 8 asistlik katkı sağladı.
HADZIAHMETOVİC'İN ARDINDAN BİR AYRILIK DAHA
Beşiktaş, Al Musrati ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Bu ayrılıkla birlikte Beşiktaş'ta gün ikinci futbolcuyla da yollar ayrılmış oldu. Al Musrati, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı.