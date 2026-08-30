Beşiktaş'ta ayrılık! Amir Hadziahmetovic ve Al Musrati'nin sözleşmeleri feshedildi

Boşnak futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken 8 asistlik katkı sağladı.

Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla toplam 60 karşılaşmada görev yaptı.

Boşnak orta saha, 2024-2025 sezonunda Çaykur Rizespor'a, 2025-2026 sezonunda ise Hull City'ye kiralandı. Hadziahmetovic, 2026-2027 sezonunda yeniden Beşiktaş kadrosuna döndü.

Amir Hadziahmetovic, 2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.

Musrati'nin sözleşmesi feshedildi

HADZIAHMETOVİC'İN ARDINDAN BİR AYRILIK DAHA

Beşiktaş, Al Musrati ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu ayrılıkla birlikte Beşiktaş'ta gün ikinci futbolcuyla da yollar ayrılmış oldu. Al Musrati, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 38 maçta 3 gol attı.