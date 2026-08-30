Beşiktaş'ta ayrılık! Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesi feshedildi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılar, KAP'a yaptığı açıklama ile Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.
Amir Hadziahmetovic, 2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan 3,2 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer oldu.
Boşnak orta saha, 2024-2025 sezonunda Çaykur Rizespor'a, 2025-2026 sezonunda ise Hull City'ye kiralandı. Hadziahmetovic, 2026-2027 sezonunda yeniden Beşiktaş kadrosuna döndü.
Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla toplam 60 karşılaşmada görev yaptı.
Boşnak futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken 8 asistlik katkı sağladı.
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş