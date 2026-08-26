CANLI YAYIN
Geri

Leandro Trossard neden yok? Vincenzo Italiano'dan Ernest Poku için açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Leandro Trossard'ın hafif bir rahatsızlığı bulunduğunu belirtirken yeni transfer Poku hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Leandro Trossard neden yok? Vincenzo Italiano'dan Ernest Poku için açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Kauno Zalgiris ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Leandro Trossard'ın neden kadroda olmadığını açıklarken yeni transfer Poku hakkında da değerlendirmeler yaptı.

Beşiktaş, ilk maçta Dolmabahçe'de Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etmişti. Siyah-beyazlılar ardından Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Vincenzo Italiano turu geçmek istediklerini söylediVincenzo Italiano turu geçmek istediklerini söyledi

"BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA OLMALI"

Kauno Zalgiris karşısında rehavete kapılmamaları gerektiğini vurgulayan Vincenzo Italiano, bu noktaya gelene kadar iki tur geçtiklerini ve ana hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olduğunu söyledi.

İlk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmalarına rağmen rövanşa 0-0 gibi çıkacaklarını dile getiren Italiano, iyi bir sonuç alarak Avrupa Ligi'ne kalmak istediklerini belirtti.

İlk maçı kazanmanın turu garanti etmediğinin altını çizen İtalyan teknik adam, son ana kadar konsantre olmaları gerektiğini ifade ederek Beşiktaş'ın Avrupa'da olması gerektiğini söyledi.

TROSSARD'DA HAFİF RAHATSIZLIK

Vincenzo Italiano, Leandro Trossard'ın Kauno Zalgiris karşılaşmasının kadrosunda yer almamasının nedenini de açıkladı.

İtalyan teknik adam, Trossard'ın hafif bir rahatsızlığı bulunduğunu ve bu nedenle kadroda olmadığını söyledi.

Italiano, rövanş karşılaşmasında yüzde 100'ünü verebilecek oyuncuları sahaya süreceğini de sözlerine ekledi.

Vincenzo Italiano, Ernest Poku için övgü dolu ifadeler kullandıVincenzo Italiano, Ernest Poku için övgü dolu ifadeler kullandı

POKU İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Beşiktaş'ın yeni transferi Poku hakkında da konuşan Vincenzo Italiano, oyuncunun ofansif bir kanat olduğunu belirtti.

Italiano, Poku'nun bire birde etkili ve hızlı bir futbolcu olduğunu söylerken 23 yaşın altında olmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

İtalyan teknik adam, Poku'nun gerçek bir kanat oyuncusu olduğunu ve Beşiktaş'ın istediği profile uyduğunu belirtti. Yeni transferin cuma gününden sonra takımla birlikte olacağını ve forma rekabetine katılacağını ifade etti.

"KAYBETMEK BU OYUNUN BİR PARÇASI"

Alanyaspor karşılaşmasına da değinen Vincenzo Italiano, mağlubiyetlerin futbolun bir parçası olduğunu söyledi.

Bu süreçte maç kaybetmenin normal olduğunu belirten Italiano, esas önemli olanın alınan sonucun ardından gösterilen reaksiyon olduğunu ifade etti.

Mağlubiyetten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, sonraki karşılaşmada performansın olumsuz etkilenmemesi gerektiğini dile getirdi.

Italiano, Süper Lig'i şimdilik bir kenara bıraktıklarını ve tamamen Kauno Zalgiris maçına odaklandıklarını belirterek performans seviyelerini yukarıda tutmaları gerektiğini söyledi.

Beşiktaştan transferde ters köşe! Sağ kanat için hedef Anis Hadj MoussaBeşiktaştan transferde ters köşe! Sağ kanat için hedef Anis Hadj Moussa
Beşiktaş'tan transferde ters köşe! Sağ kanat için hedef Anis Hadj Moussa

Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası tepki: Türk hakemliği elden gidiyor!
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'tan Alanyaspor maçı sonrası tepki
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler