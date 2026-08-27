Juventus'tan Beşiktaş'a! Yıldız transfer Fabio Miretti bugün İstanbul'a geliyor

3 Ağustos 2003 tarihinde İtalya'nın Pinerolo şehrinde dünyaya gözlerini açan Fabio Miretti, orta saha mevkisinde forma giymektedir. 2026 yılı itibarıyla 23 yaşında olan yetenekli futbolcu, kariyerinin en önemli temelini Juventus altyapısında atmış ve futbol eğitimini bu köklü kulübün bünyesinde büyük ölçüde tamamlamıştır.

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecek. Fabio Miretti'yi taşıyan uçak bugün saat 16.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde olacaktır."

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

8 YAŞINDA JUVENTUS ALTYAPISINDA BAŞARI GÖSTERDİ

Henüz 8 yaşındayken, 2011 yılında Juventus altyapısına adım atan Fabio Miretti, siyah-beyazlı kulübün alt yaş kategorilerinde gösterdiği başarılı gelişimle dikkatleri üzerine çekti. U17 ve U19 takımlarındaki form grafiğinin ardından Juventus Next Gen kadrosuna yükselen genç yetenek, burada da istikrarını sürdürerek A takıma yükselme başarısı gösterdi. Kulübün resmi verilerine göre gösterdiği bu istikrarlı ilerleme, 2026 yılında Juventus formasıyla 100. resmi maçına çıkmasını sağlayarak kariyerinde çok önemli bir kilometre taşını geride bırakmasına vesile oldu.

Fabio Miretti Beşiktaş'a transfer oluyor

FABİO MİRETTİ OYUNCU PROFİLİ

Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarının yanı sıra üçlü orta sahanın solunda veya sağında mezzala rolünü de başarıyla üstlenebilen Fabio Miretti, yüksek teknik kapasitesi, dar alandaki top kontrolü, etkili pas yeteneği ve geniş oyun görüşüyle ön plana çıkmaktadır. Sahip olduğu bu yaratıcı özellikler sayesinde hücum organizasyonlarında aktif rol oynayabilen İtalyan futbolcu, Juventus'un da farklı orta saha bölgelerinde görev yapabilen çok yönlü profiliyle tanımladığı modern bir oyuncudur.