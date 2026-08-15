Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden! 22 yıllık hikaye sona erdi

Necip Uysal'ın Beşiktaş macerası 22 yıl önce altyapıda başladı. 2009 yılında A takıma yükselen tecrübeli futbolcu, yıllar boyunca farklı teknik direktörler döneminde siyah-beyazlı formayı terletti ve toplam 466 resmi maçta görev yaptı. Necip, Beşiktaş kariyerini 10 kupayla tamamladı.

Beşiktaş, futbolculuk kariyerini geçtiğimiz sezonun sonunda noktalayan Necip Uysal için özel bir veda töreni düzenleyecek. 2004 yılında Beşiktaş altyapısına adım atan, 2009'da A takıma yükselen ve siyah-beyazlı formayı 466 kez giyen Necip Uysal, 16 Ağustos'taki Eyüpspor karşılaşması öncesinde taraftarların karşısına son kez futbolcu kimliğiyle çıkacak.

Necip Uysal Beşiktaş'taki 22 yıllık kariyerini sona erdirdi

"BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU NECİP"

Siyah-beyazlı kulüp, Necip Uysal için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"22 yıl önce küçük bir çocuk olarak attığın adım, bugün Beşiktaş tarihine altın harflerle yazıldı. Altyapımızdan yetişen, armamızı Avrupa'da en çok terleten, tarihimizin en çok forma giyenlerinden ve en uzun süre kaptanlığımızı yapan Beşiktaş'ın çocuğu Necip…

10 kupayla taçlanan bu devasa sadakat ve vefa hikayesi için sonsuz teşekkürler!

Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal, Beşiktaş'ına ve futbola veda ediyor, büyük Beşiktaş ailesi de yarın Eyüpspor maçı öncesi görkemli bir şekilde ona veda ediyor.

Necip Uysal'ın veda töreni yarın saat 21.00'de başladığı yerde, yeşil sahalarda olacaktır."

466 KEZ BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYDİ

Necip Uysal, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ın A takımında 466 kez sahaya çıktı. Uzun yıllar kaptanlık görevini de üstlenen tecrübeli futbolcu, kulüpte geçirdiği süre boyunca 10 kupa sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından futbolculuk kariyerini noktalayan Necip, bu kez taraftarların karşısına veda etmek için çıkacak.