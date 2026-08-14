Beşiktaş 25 milyon euroluk yıldızı istiyor! Orkun Kökçü kankası Quinten Timber ile buluşabilir

Quinten Timber adını Feyenoord'da duyurdu

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Hollandalı futbolcunun Marsilya ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Buna karşın Timber'ın Fransız ekibinden ayrılma ihtimali transfer gündeminde yer alıyor. Beşiktaş da bu durumu yakından takip ederek orta saha transferindeki seçeneklerini değerlendiriyor.

PORTO DA DEVREDE

Beşiktaş, Quinten Timber transferinde yalnız değil. Porto'nun da Hollandalı orta sahayla ilgilendiği belirtilirken siyah-beyazlı yönetim transfer yarışında öne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.