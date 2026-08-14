Beşiktaş 25 milyon euroluk yıldızı istiyor! Orkun Kökçü kankası Quinten Timber ile buluşabilir
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine Marsilya forması giyen Quinten Timber geldi. Milliyet’in haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Timber’ın Feyenoord döneminde Orkun Kökçü ile kurduğu başarılı ortaklık ise transfer dosyasının dikkat çeken detayı oldu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek için rotasını Fransa'ya çevirdi. Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlıların gündemine Marsilya forması giyen Quinten Timber geldi. Beşiktaş, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve transfer şartlarını değerlendiriyor.
ORTA SAHA İÇİN QUINTEN TIMBER
Beşiktaş yönetimi, kadroya dinamizm ve fizik gücü katacak bir orta saha oyuncusu ararken Quinten Timber seçeneğini gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Hollandalı futbolcu için şartları zorladığı ve transfer sürecini yakından takip ettiği belirtiliyor.
ORKUN KÖKÇÜ İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Timber transferindeki en dikkat çekici detaylardan biri Orkun Kökçü ile geçmişte kurduğu ortaklık. İki futbolcu, 2022-23 sezonunda Arne Slot yönetimindeki Feyenoord'un Eredivisie şampiyonluğunda orta sahanın önemli parçaları arasında yer aldı. Orkun Kökçü oyun kurulumunda ve takımın yönlendirilmesinde öne çıkarken Quinten Timber fizik gücü, koşu kapasitesi ve dinamizmiyle orta sahaya enerji kattı.
ORKUN AYRILDI, KAPTANLIK TIMBER'A GEÇTİ
Orkun Kökçü'nün Benfica'ya transferinin ardından Feyenoord'da kaptanlık bandını Quinten Timber devraldı. Hollandalı orta saha, Feyenoord'daki kariyerinin ardından 2026 kış transfer döneminde Marsilya'ya imza attı.
MARSİLYA'DA 16 MAÇ
Quinten Timber, Marsilya formasıyla 16 karşılaşmaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncu bu maçların 15'ine ilk 11'de başladı. Timber söz konusu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.
2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Hollandalı futbolcunun Marsilya ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Buna karşın Timber'ın Fransız ekibinden ayrılma ihtimali transfer gündeminde yer alıyor. Beşiktaş da bu durumu yakından takip ederek orta saha transferindeki seçeneklerini değerlendiriyor.
PORTO DA DEVREDE
Beşiktaş, Quinten Timber transferinde yalnız değil. Porto'nun da Hollandalı orta sahayla ilgilendiği belirtilirken siyah-beyazlı yönetim transfer yarışında öne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.
ORTA SAHADA YENİDEN ORKUN-TIMBER ORTAKLIĞI
Transferin gerçekleşmesi halinde Quinten Timber ile Orkun Kökçü, Feyenoord yıllarının ardından yeniden aynı takımda buluşacak. İkilinin daha önce birlikte şampiyonluk yaşamış olması, Beşiktaş açısından Timber dosyasının dikkat çeken yanlarından biri olarak öne çıkıyor.