Beşiktaş-Hradec Kralove maçının hakemi belli oldu!
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş maçını İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder yönetecek. Mücadele 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Tüpraş Stadı’nda oynanacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hakem kadrosu belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder yönetecek.
DÜDÜK URS SCHNYDER'DE
UEFA, Beşiktaş-Hradec Kralove rövanşına İsviçreli hakem Urs Schnyder'i atadı. Schnyder, siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için sahaya çıkacağı kritik karşılaşmada düdük çalacak.
YARDIMCILARI DA İSVİÇRE'DEN
Urs Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.
13 AĞUSTOS'TA TÜPRAŞ STADI'NDA
Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.