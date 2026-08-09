Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hakem kadrosu belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder yönetecek.

DÜDÜK URS SCHNYDER'DE

UEFA, Beşiktaş-Hradec Kralove rövanşına İsviçreli hakem Urs Schnyder'i atadı. Schnyder, siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için sahaya çıkacağı kritik karşılaşmada düdük çalacak.