Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde! Italiano 11'i belirledi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'ye konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, tur avantajı elde etmenin yanı sıra Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşmak için sahaya çıkacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Midtjylland maçına göre ilk 11'de Rıdvan Yılmaz yerine Ouattara'yı tercih edecek. İşte detaylar ve muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Malsovicka Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve tv100 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Müsabakada Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Feşnic düdük çalacak. Feşnic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ile Alexandru Mihai Voda üstlenecek.
NASIL GELDİLER?
Sezona resmi maçlarda iki galibiyetle başlayan Beşiktaş, ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı eleyerek adını üçüncü tura yazdırdı.
Çekya ekibi Hradec Kralove ise Norveç temsilcisi Tromsö'yü iki maçta da mağlup ederek Beşiktaş'ın rakibi oldu.
TROSSARD KADROYA EKLENDİ
Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Leandro Trossard'ın resmi işlemleri tamamlandı ve oyuncu UEFA kadrosuna dahil edildi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Belçikalı futbolcu, Hradec Kralove ile oynanacak rövanş maçında ilk kez Beşiktaş formasını giyebilecek.
RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA OYNANACAK
Eşleşmenin rövanşı 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yapılacak. Turu geçen takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Elenen ekip ise yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibine karşı devam edecek.
AVRUPA'DA DALYA HEYECANI
Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında galip gelmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.
Siyah-beyazlı ekip bugüne kadar Avrupa arenasında çıktığı 260 maçta 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı.
Bu karşılaşmalarda 351 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.
Avrupa kupalarında 1959'dan bu yana Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil eden siyah-beyazlılar, yeni sezonda hem önemli bir istatistiğe ulaşmayı hem de rövanş öncesinde tur avantajını elde etmeyi hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Kucera, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh