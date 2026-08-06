

AVRUPA'DA DALYA HEYECANI



Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında galip gelmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Siyah-beyazlı ekip bugüne kadar Avrupa arenasında çıktığı 260 maçta 99 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 351 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.

Avrupa kupalarında 1959'dan bu yana Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil eden siyah-beyazlılar, yeni sezonda hem önemli bir istatistiğe ulaşmayı hem de rövanş öncesinde tur avantajını elde etmeyi hedefliyor.