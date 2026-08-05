Serdal Adalı'dan Salah sözleri: "Çalım yok! Biz istemedik"

Muhammed Salah transferi üzerinden yapılan yorumlara tepki gösteren Adalı, siyah-beyazlı kulübün bu oyuncuyu transfer etmek gibi bir girişiminin olmadığını belirterek, "Transfer çalımı yedik" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Serdal Adalı

SALAH İDDİALARINA YANIT

Muhammed Salah transferiyle ilgili konuşan Adalı, "Dünden beri üzüntüyle izliyorum. Camiam ve taraftarımız şunu iyi bilsin; bu transferi biz istemedik. Salah'ı biz almadık. Transfer çalımı yemişiz ya da elimizden alınmış gibi bir durum yok" dedi.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yaptığı açıklamaların yanlış yorumlandığını belirten Adalı, o süreçte masadan kalktıklarını açıkça söyleyebileceklerini ancak böyle bir ihtiyaç duymadıklarını ifade etti. Ayrıca göreve geldiği günden bu yana hiçbir futbolcunun Beşiktaş'ın elinden alınmadığını dile getiren Adalı, Trabzonspor ile kulüpler arasındaki iyi ilişkilere de vurgu yaparak böyle bir durumun yaşanmasının söz konusu olmadığını söyledi.