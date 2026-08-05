Serdal Adalı'dan Salah sözleri: "Çalım yok! Biz istemedik"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Muhammed Salah transferiyle ilgili iddialara yanıt veren Adalı, siyah-beyazlı kulübün bu transferi istemediğini söylerken, Dusan Vlahovic için çalışmaların sürdüğünü, Leandro Trossard'ın ise lisans işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları ve son günlerde kamuoyunda konuşulan isimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Muhammed Salah transferi üzerinden yapılan yorumlara tepki gösteren Adalı, siyah-beyazlı kulübün bu oyuncuyu transfer etmek gibi bir girişiminin olmadığını belirterek, "Transfer çalımı yedik" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Tecrübeli yönetici, transfer planlarının belirlenen program doğrultusunda ilerlediğini söyledi.
SALAH İDDİALARINA YANIT
Muhammed Salah transferiyle ilgili konuşan Adalı, "Dünden beri üzüntüyle izliyorum. Camiam ve taraftarımız şunu iyi bilsin; bu transferi biz istemedik. Salah'ı biz almadık. Transfer çalımı yemişiz ya da elimizden alınmış gibi bir durum yok" dedi.
Teknik direktör Önder Karaveli'nin yaptığı açıklamaların yanlış yorumlandığını belirten Adalı, o süreçte masadan kalktıklarını açıkça söyleyebileceklerini ancak böyle bir ihtiyaç duymadıklarını ifade etti. Ayrıca göreve geldiği günden bu yana hiçbir futbolcunun Beşiktaş'ın elinden alınmadığını dile getiren Adalı, Trabzonspor ile kulüpler arasındaki iyi ilişkilere de vurgu yaparak böyle bir durumun yaşanmasının söz konusu olmadığını söyledi.
VLAHOVIC GÜNDEMDE, BRAHIM DIAZ İÇİN GİRİŞİM YOK
Transfer çalışmalarının planlı şekilde devam ettiğini belirten Beşiktaş Başkanı, önümüzdeki haftadan itibaren yeni isimlerin takıma katılacağını açıkladı. Adalı, "İyi bir takım kurduk. Transferlerin etkisi birkaç gün sürer, önemli olan sahada ortaya konacak performans" ifadelerini kullandı.
Leandro Trossard'ın lisans işlemlerinde herhangi bir sorun bulunmadığını aktaran Adalı, İngiltere'den beklenen belgenin ardından sürecin tamamlanacağını söyledi. Belçikalı futbolcunun ilk resmi maçta forma giymesinin zor olduğunu belirten Adalı, ikinci karşılaşmaya yetişmesini beklediklerini kaydetti.
Dusan Vlahovic transferi için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Adalı, "Uğraşıyoruz, çalışıyoruz" derken, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için ise herhangi bir girişimlerinin bulunmadığını ifade etti.
"TEZAHÜRATLARI DUYMADIM"
Trossard'ın imza töreninde taraftarların "Salah" tezahüratı yaptığı anlarda yüz ifadesi üzerinden yapılan yorumlara da değinen Adalı, o sırada tezahüratları duymadığını söyledi. Salah transferinin kulübün planlamasında hiçbir zaman yer almadığını belirten Beşiktaş Başkanı, oyuncunun menajeriyle süreç içinde daha önce karşılaşmadıkları gelişmeler yaşandığını ifade ederek, "Bence hayırlısı oldu. Zamanı geldiğinde bu transferin neden gerçekleşmediği daha iyi anlaşılacak" dedi.
Sağ kanat transferiyle ilgili de konuşan Adalı, önceliklerinin 23 yaş altı bir futbolcu olduğunu belirterek, uygun şartların oluşması halinde bu bölgeye takviye yapacaklarını sözlerine ekledi.