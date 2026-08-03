Brahim Diaz iddiası! Beşiktaş sağ kanat için rotayı Real Madrid'e çevirdi

Siyah-beyazlı ekipte, UEFA organizasyonunda oynanan Midtjylland karşılaşmalarında kanat performansının beklentilerin altında kalmasının ardından bu bölgeye takviye yapılması öncelik haline geldi.

Mohamed Salah transferinde menajer tarafının imaj hakları ve forma satışından yüksek pay talebi nedeniyle geri adım atan Beşiktaş, sağ kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Brahim Diaz

MALİ ŞARTLARI SORULDU

İddialara göre Beşiktaş yönetimi, İspanyol ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun mali koşullarıyla ilgili ilk bilgi alışverişini gerçekleştirdi.

Sağ kanadın yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da görev yapabilen Brahim Diaz'ın ismi, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların da en çok talep ettiği oyuncular arasında yer aldı.

Taraftarlar, yönetime transfer çağrısında bulunurken Başkan Serdal Adalı'nın daha önce Mohamed Salah için girişimlerde bulunduğu ancak görüşmelerin ekonomik talepler nedeniyle ilerlemediği belirtilmişti.