Brahim Diaz iddiası! Beşiktaş sağ kanat için rotayı Real Madrid'e çevirdi
Mohamed Salah transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, sağ kanat arayışında rotasını Brahim Diaz'a çevirdi. Siyah-beyazlı yönetimin, Real Madrid ile sözleşmesinin son yılına giren Faslı yıldızın mali şartları hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.
Mohamed Salah transferinde menajer tarafının imaj hakları ve forma satışından yüksek pay talebi nedeniyle geri adım atan Beşiktaş, sağ kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı ekipte, UEFA organizasyonunda oynanan Midtjylland karşılaşmalarında kanat performansının beklentilerin altında kalmasının ardından bu bölgeye takviye yapılması öncelik haline geldi.
Bu kapsamda Beşiktaş'ın transfer listesine Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ın eklendiği iddia edildi.
MALİ ŞARTLARI SORULDU
İddialara göre Beşiktaş yönetimi, İspanyol ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun mali koşullarıyla ilgili ilk bilgi alışverişini gerçekleştirdi.
Sağ kanadın yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da görev yapabilen Brahim Diaz'ın ismi, sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarların da en çok talep ettiği oyuncular arasında yer aldı.
Taraftarlar, yönetime transfer çağrısında bulunurken Başkan Serdal Adalı'nın daha önce Mohamed Salah için girişimlerde bulunduğu ancak görüşmelerin ekonomik talepler nedeniyle ilerlemediği belirtilmişti.
REAL MADRID VE FAS PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
Geçen sezon Real Madrid formasıyla 42 resmi maça çıkan Brahim Diaz, 2 gol ve 9 asist üreterek 11 gole doğrudan katkı verdi.
Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda çıktığı 6 karşılaşmada ise 4 asist yapan yıldız oyuncu, takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.
Malaga doğumlu futbolcu, İspanya'nın alt yaş milli takımlarında uzun yıllar görev aldıktan sonra Mart 2024'te milli takım tercihini Fas'tan yana kullanmıştı.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Diaz, teknik kapasitesi, bire birde adam eksiltme becerisi ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor.
MOURINHO'NUN VERECEĞİ KARAR BELİRLEYİCİ OLACAK
Transfer sürecinde en kritik başlıklardan birini ise Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun oyuncuyla ilgili vereceği karar oluşturuyor.
Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren İspanyol ekibinde Brahim Diaz'ın geleceğinin netleşmesi beklenirken, deneyimli teknik adamın ayrılığa onay vermesi halinde Beşiktaş'ın transfer girişimlerini hızlandırabileceği ifade ediliyor.
Siyah-beyazlı yönetimin, mali şartların oluşması durumunda Faslı yıldız için resmi adım atabileceği öne sürülüyor.