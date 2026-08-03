Beşiktaş'ta yeniden Patrick Schick gündemi! Temaslar başladı
Santrfor arayışını sürdüren Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in Çek golcüsü Patrick Schick için yeniden temaslara başladı. Alman ekibinin ilk bonservis talebinin 25 milyon Euro olduğu belirtildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı eleyerek yoluna devam eden Beşiktaş, elde ettiği moralin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.
Siyah-beyazlı yönetim, kadroyu güçlendirmek amacıyla sol stoper, sağ kanat, orta saha ve santrfor mevkilerine takviye yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.
SANTRFORDA YENİ HEDEF SCHICK
Dusan Vlahovic transferinde oyuncunun kariyerini Avrupa'nın beş büyük liginde sürdürme isteğinin ön plana çıkmasının ardından Beşiktaş, alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda Bayer Leverkusen forması giyen Patrick Schick'i yeniden gündemine aldığı öğrenildi.
Yaklaşık bir yıldır transfer komitesinin takip ettiği 30 yaşındaki golcü için Alman kulübüyle ilk temasların kurulduğu ve mali şartlar hakkında bilgi alındığı aktarıldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Çek futbolcunun transferine olumlu rapor verdiği ve deneyimli santrforu hücum hattının merkezinde görmek istediği belirtildi.
LEVERKUSEN'İN TALEBİ 25 MİLYON EURO
Bayer Leverkusen'in pazarlıklara 25 milyon Euro bonservis beklentisiyle başladığı ifade edildi.
Beşiktaş yönetiminin ise bu rakamı düşürebilmek adına farklı ödeme planları ve performansa dayalı bonus formülleri üzerinde çalıştığı kaydedildi.
1.91 metre boyundaki Patrick Schick, ceza sahası içerisindeki bitiriciliği, hava toplarındaki etkinliği ve sırtı dönük oyun becerisiyle öne çıkıyor.
Çek golcü, geride kalan sezonda Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 22 gol atıp 4 asist yaptı.
Schick'in Alman ekibiyle olan sözleşmesi ise Haziran 2030'a kadar devam ediyor.