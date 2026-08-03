Beşiktaş'ta yeniden Patrick Schick gündemi! Temaslar başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ı eleyerek yoluna devam eden Beşiktaş, elde ettiği moralin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetim, kadroyu güçlendirmek amacıyla sol stoper, sağ kanat, orta saha ve santrfor mevkilerine takviye yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Patrick Schick

SANTRFORDA YENİ HEDEF SCHICK Dusan Vlahovic transferinde oyuncunun kariyerini Avrupa'nın beş büyük liginde sürdürme isteğinin ön plana çıkmasının ardından Beşiktaş, alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda Bayer Leverkusen forması giyen Patrick Schick'i yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Yaklaşık bir yıldır transfer komitesinin takip ettiği 30 yaşındaki golcü için Alman kulübüyle ilk temasların kurulduğu ve mali şartlar hakkında bilgi alındığı aktarıldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Çek futbolcunun transferine olumlu rapor verdiği ve deneyimli santrforu hücum hattının merkezinde görmek istediği belirtildi.