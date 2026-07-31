Beşiktaş'ın genç yıldızı ayrıldı! Devrim Şahin Bodrum FK'da

Devrim Şahin

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Devrim Şahin, futbol eğitimini Beşiktaş altyapısında aldı. Genç sol kanat, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 4 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Toplam 6 resmî karşılaşmada görev yapan Devrim, gol veya asist üretemedi. Beşiktaş, genç oyuncunun daha fazla süre alması ve gelişimini sürdürmesi için kiralama seçeneğini kullandı.

MIDTJYLLAND KADROSUNDA YER ALMADI

Devrim Şahin, Beşiktaş'ın Midtjylland ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi rövanşının kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmanın ardından genç futbolcunun Bodrum FK'ya geçici transferini açıkladı. Devrim'in kısa süre içinde yeni takımıyla antrenmanlara katılması ve Bodrum FK formasıyla tanıtılması planlanıyor.

KARTAL CENGİZER BONSERVİSİYLE GİTTİ

Beşiktaş, altyapı oyuncularından Kartal Cengizer için de Bodrum FK ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, genç orta saha oyuncusunu bonservisiyle Bodrum temsilcisine gönderdi. Böylece Beşiktaş'tan Bodrum FK'ya aynı dönemde iki genç oyuncu transfer oldu. Devrim Şahin kiralık olarak takımdan ayrılırken Kartal Cengizer'in bonservisi Bodrum FK'ya geçti.