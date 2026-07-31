Beşiktaş'ın genç yıldızı ayrıldı! Devrim Şahin Bodrum FK'da
Beşiktaş, altyapısından yetişen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Devrim Şahin’in 2026-2027 sezonu sonuna kadar Bodrum FK’ya kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Kartal Cengizer’i ise bonservisiyle aynı kulübe gönderdi.
19 yaşındaki sol kanat oyuncusu, yeni sezonda düzenli forma şansı bulmak için 1. Lig temsilcisinin kadrosuna katıldı.
Siyah-beyazlı kulüp, U19 takımında görev yapan orta saha oyuncusu Kartal Cengizer'i de bonservisiyle Bodrum FK'ya gönderdi.
BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI
Beşiktaş, Devrim Şahin'in geçici transferini şu açıklamayla duyurdu:
"Profesyonel futbolcumuz Devrim Şahin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Bodrum FK'ya geçici transfer olmuştur. Devrim Şahin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Devrim Şahin, 2026-2027 sezonunun tamamını Bodrum FK formasıyla geçirecek.
BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Devrim Şahin, futbol eğitimini Beşiktaş altyapısında aldı. Genç sol kanat, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 4 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Toplam 6 resmî karşılaşmada görev yapan Devrim, gol veya asist üretemedi. Beşiktaş, genç oyuncunun daha fazla süre alması ve gelişimini sürdürmesi için kiralama seçeneğini kullandı.
MIDTJYLLAND KADROSUNDA YER ALMADI
Devrim Şahin, Beşiktaş'ın Midtjylland ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi rövanşının kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmanın ardından genç futbolcunun Bodrum FK'ya geçici transferini açıkladı. Devrim'in kısa süre içinde yeni takımıyla antrenmanlara katılması ve Bodrum FK formasıyla tanıtılması planlanıyor.
KARTAL CENGİZER BONSERVİSİYLE GİTTİ
Beşiktaş, altyapı oyuncularından Kartal Cengizer için de Bodrum FK ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, genç orta saha oyuncusunu bonservisiyle Bodrum temsilcisine gönderdi. Böylece Beşiktaş'tan Bodrum FK'ya aynı dönemde iki genç oyuncu transfer oldu. Devrim Şahin kiralık olarak takımdan ayrılırken Kartal Cengizer'in bonservisi Bodrum FK'ya geçti.
BODRUM FK'NIN HEDEFİ SÜPER LİG
Bodrum FK, yeni sezonda Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon play-off finalinde Çorum FK'ya kaybederek Süper Lig fırsatını kaçırdı.
Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrum FK, Devrim Şahin ve Kartal Cengizer ile kadrosuna iki genç oyuncu ekledi.
BODRUM FK'DAN TRANSFER HAMLELERİ
Bodrum FK, Beşiktaş'tan gelen iki futbolcunun yanı sıra kadrosuna farklı takımlardan takviyeler yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip; Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Ali Şahin Yılmaz'ı, Altınordu'dan Ege Arslan'ı, Başakşehir'den Emre Kaplan'ı ve Iğdır FK'dan Florian Loshaj'ı kadrosuna kattı.
Bodrum temsilcisi, yeni transferleriyle Süper Lig hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirdi.