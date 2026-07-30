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CANLI FC Midtjylland - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş maçında FC Midtjylland'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar İstanbul'da 1-0 kazanmasının ardından yakaladığı avantajla birlikte Danimarka'dan turla dönmek istiyor. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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CANLI FC Midtjylland - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi FC Midtjylland ile kozlarını paylaşıyor. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, MCH Arena'daki mücadelede avantajını koruyarak adını 3. eleme turuna yazdırmayı hedefliyor.

Türkiye saatiyle 20.00'de başlayan karşılaşmayı S Sport canlı yayımlıyor.

CANLI FC Midtjylland - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı-2

CANLI TAKİP

FC Midtjylland - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

FC Midtjylland: Ólafsson, Kristensen, Erlić, Franculino, Billing, Guesung Cho, Osorio, Bravo, Andreasen, Castillo, Bech

Beşiktaş: Nübel, Salih Özcan, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Olaitan, Černý, Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djaló, Emirhan Topçu, Murillo

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılmak istiyorBeşiktaş Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılmak istiyor

MAÇI JOHN BROOKS YÖNETİYOR

Midtjylland-Beşiktaş karşılaşmasında İngiliz hakem John Brooks düdük çalıyor. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ile Nick Greenhalgh yapıyor.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş, Midtjylland karşısında kazanması veya berabere kalması halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükselecek. Danimarka temsilcisinin karşılaşmayı tek farklı kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde toplam skordaki eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Midtjylland'ın maçı iki veya daha farklı skorla kazanması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

Junior OlaitanJunior Olaitan

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK

Siyah-beyazlı takım, Midtjylland rövanşında üç futbolcusundan yararlanamıyor. İzinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ve ayak bileğinde yaralanma bulunan Wilfred Ndidi karşılaşmada forma giyemiyor

TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİBİ

Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Králové-Tromsø eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çekya temsilcisi Hradec Králové, ilk maçta Norveç ekibi Tromsø'yü deplasmanda 1-0 mağlup etti. Eşleşmenin ikinci maçı Çekya'da oynanacak.

Orkun Kökçü ilk maçta galibiyet golünü attıOrkun Kökçü ilk maçta galibiyet golünü attı

ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Beşiktaş, Midtjylland'a elenmesi halinde Avrupa kupalarına tamamen veda etmeyecek. Siyah-beyazlılar, yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Bu senaryoda Beşiktaş'ın rakibi Bohemian-Ballkani eşleşmesinin galibi olacak. İrlanda temsilcisi Bohemian, ilk karşılaşmada Kosova ekibi Ballkani'yi 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş ilk maçı 1-0 kazandıBeşiktaş ilk maçı 1-0 kazandı

AVRUPA'DA 260. MAÇ

Beşiktaş, Midtjylland rövanşıyla Avrupa kupalarındaki 260. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlı takım, daha önce oynadığı 259 maçta 98 galibiyet ve 50 beraberlik aldı.

Kartal, 111 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 349 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 395 gol gördü.

AVRUPA'DA 47. SEZON

Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 47 kez temsil etti.

Siyah-beyazlı ekip; Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez yer aldı.

Beşiktaş elenirse yoluna Konferans Ligi'nden devam edecekBeşiktaş elenirse yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek

BEŞİKTAŞ'IN UEFA ANA LİSTESİ

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği ana listede şu futbolcular bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djaló, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadžiahmetović, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Václav Černý, İlhan Fakılı, Hyeon-gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.

B LİSTESİNDEKİ FUTBOLCULAR

Beşiktaş'ın UEFA B listesinde şu isimler yer alıyor:

Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Ali Pağda, Ozan Sevim, Kartal Cengizer, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan.

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