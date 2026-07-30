CANLI FC Midtjylland - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılmak istiyor

MAÇI JOHN BROOKS YÖNETİYOR

Midtjylland-Beşiktaş karşılaşmasında İngiliz hakem John Brooks düdük çalıyor. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ile Nick Greenhalgh yapıyor.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş, Midtjylland karşısında kazanması veya berabere kalması halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükselecek. Danimarka temsilcisinin karşılaşmayı tek farklı kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde toplam skordaki eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Midtjylland'ın maçı iki veya daha farklı skorla kazanması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.