Beşiktaş'ın FC Midtyjlland maçı ilk 11'i belli oldu
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş maçında FC Midtjylland'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar İstanbul'da 1-0 kazanmasının ardından yakaladığı avantajla birlikte Danimarka'dan turla dönmek istiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano kararını verdi ve ilk 11 belli oldu. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak.
İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, MCH Arena'daki mücadelede avantajını koruyarak adını 3. eleme turuna yazdırmayı hedefliyor.
Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak karşılaşmayı S Sport canlı yayımlayacak.
CANLI TAKİP
FC Midtjylland - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
FC Midtjylland: Ólafsson, Kristensen, Erlić, Franculino, Billing, Guesung Cho, Osorio, Bravo, Andreasen, Castillo, Bech
Beşiktaş: Nübel, Salih Özcan, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Olaitan, Černý, Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djaló, Emirhan Topçu, Murillo
MAÇI JOHN BROOKS YÖNETECEK
Midtjylland-Beşiktaş karşılaşmasında İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ile Nick Greenhalgh yapacak.
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Beşiktaş, Midtjylland karşısında kazanması veya berabere kalması halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükselecek. Danimarka temsilcisinin karşılaşmayı tek farklı kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde toplam skordaki eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Midtjylland'ın maçı iki veya daha farklı skorla kazanması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.
BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK
Siyah-beyazlı takım, Midtjylland rövanşında üç futbolcusundan yararlanamayacak. İzinli olan Leandro Trossard, kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ve ayak bileğinde yaralanma bulunan Wilfred Ndidi karşılaşmada forma giyemeyecek.
TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİBİ
Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Králové-Tromsø eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çekya temsilcisi Hradec Králové, ilk maçta Norveç ekibi Tromsø'yü deplasmanda 1-0 mağlup etti. Eşleşmenin ikinci maçı Çekya'da oynanacak.
ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK
Beşiktaş, Midtjylland'a elenmesi halinde Avrupa kupalarına tamamen veda etmeyecek. Siyah-beyazlılar, yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Bu senaryoda Beşiktaş'ın rakibi Bohemian-Ballkani eşleşmesinin galibi olacak. İrlanda temsilcisi Bohemian, ilk karşılaşmada Kosova ekibi Ballkani'yi 2-1 mağlup etti.
AVRUPA'DA 260. MAÇ
Beşiktaş, Midtjylland rövanşıyla Avrupa kupalarındaki 260. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlı takım, daha önce oynadığı 259 maçta 98 galibiyet ve 50 beraberlik aldı.
Kartal, 111 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 349 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 395 gol gördü.
AVRUPA'DA 47. SEZON
Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 47 kez temsil etti.
Siyah-beyazlı ekip; Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 kez yer aldı.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA ANA LİSTESİ
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği ana listede şu futbolcular bulunuyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djaló, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadžiahmetović, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Václav Černý, İlhan Fakılı, Hyeon-gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.
B LİSTESİNDEKİ FUTBOLCULAR
Beşiktaş'ın UEFA B listesinde şu isimler yer alıyor:
Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Ali Pağda, Ozan Sevim, Kartal Cengizer, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan.