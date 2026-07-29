Leo Pereira ve Pedro

Leo Pereira'nın Flamengo ile sözleşmesi Aralık 2027'de sona eriyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki stoper için son sözü Brezilya kulübü söyleyecek.

Flamengo yönetiminin Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk teklifini değerlendirdiği, uygun bir stoper alternatifi bulunması halinde transfer görüşmelerine onay verebileceği ifade edildi.

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