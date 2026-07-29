Beşiktaş'tan Leo Pereira hamlesi! 10 milyon euroluk teklif
Muhammed Salah transferini şimdilik askıya alan Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Flamengo'nun tecrübeli stoperi Leo Pereira'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Brezilya ekibine 10 milyon euroluk resmi teklif sunarken, oyuncuya da yıllık 3 milyon euro önerdi.
Muhammed Salah transferinde beklemeye geçen Beşiktaş, kadrodaki öncelikli eksikleri tamamlamak için çalışmalarını hızlandırdı.
Siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmaya liderlik edecek bir stoper transferini ilk hedef olarak belirledi.
Bu doğrultuda listenin zirvesine Flamengo forması giyen Leo Pereira yerleştirildi.
Beşiktaş yönetimi, Brezilya temsilcisine 30 yaşındaki savunmacı için 10 milyon euroluk teklif iletti.
FLAMENGO'DAN HENÜZ YANIT GELMEDİ
Beşiktaş'ın teklifi Flamengo yönetimine ulaşırken, Brezilya kulübünün ilk temaslarda olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların, Leo Pereira'yı ikna etmek adına yıllık 3 milyon euro maaş teklif ettiği öğrenildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenirken, transfer sürecinin kulüpler arasındaki pazarlıklarla şekilleneceği ifade edildi.
LEO PEREIRA AVRUPA SEÇENEĞİNE SICAK BAKIYOR
Kariyerinde bugüne kadar Avrupa'da forma giymeyen Leo Pereira'nın, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi.
Avrupa kupalarında mücadele etme hedefi bulunan Brezilyalı savunmacının, transferin gerçekleşebilmesi için Flamengo ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin sonucunu beklediği aktarıldı.
Öte yandan Flamengo yönetiminin deneyimli stoperi takımda tutmak istediği ve bu doğrultuda maaşında iyileştirme yaparak yeni sözleşme teklifine hazırlandığı kaydedildi.
Leo Pereira'nın Flamengo ile sözleşmesi Aralık 2027'de sona eriyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki stoper için son sözü Brezilya kulübü söyleyecek.
Flamengo yönetiminin Beşiktaş'ın 10 milyon euroluk teklifini değerlendirdiği, uygun bir stoper alternatifi bulunması halinde transfer görüşmelerine onay verebileceği ifade edildi.