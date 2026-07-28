Beşiktaş'ta stopere Jeff Chabot hamlesi! Temaslar başladı
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Stuttgart forması giyen Jeff Chabot için kulübü ve oyuncu cephesiyle temaslara başlarken, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transferde önemli rol oynadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi stoper arayışları sürüyor.
Siyah-beyazlı yönetim, savunmaya takviye yapmak amacıyla Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Jeff Chabot'u gündemine aldı.
Alman savunmacının transferi için girişimlerini yoğunlaştıran Beşiktaş, hem Alman kulübü hem de oyuncunun temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor.
ITALIANO'NUN ÖNCELİKLİ TERCİHİ
Transferde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebinin belirleyici olduğu belirtildi.
İtalyan çalıştırıcının, Spezia'da birlikte görev yaptığı Jeff Chabot'u yeniden kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
1.95 metre boyundaki 28 yaşındaki stoper, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ikili mücadele performansıyla ön plana çıkıyor.
Beşiktaş yönetimi de savunma hattına bu profile uygun bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Jeff Chabot için Stuttgart ile resmi temasların başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, transferin mali şartlarını netleştirmek adına Alman kulübüyle görüşmelerini sürdürürken, oyuncu tarafıyla da anlaşma zemini arıyor.
Öte yandan Beşiktaş'ın stoper listesinde Flamengo'da forma giyen Leo Pereira da yer alıyor. Brezilyalı savunmacı ve kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği belirtilirken, siyah-beyazlı yönetim iki dosyayı da eş zamanlı olarak yürütüyor.
Jeff Chabot, 2025/26 sezonunda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 40'ına ilk 11'de başlayan Alman futbolcu, Bundesliga'da 27, Almanya Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 8 ve Almanya Süper Kupası'nda 1 karşılaşmada forma giydi. Sezonu 9 sarı kartla tamamlayan 28 yaşındaki savunmacı, gol veya asist katkısı üretemedi.