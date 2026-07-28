Beşiktaş'ta stopere Jeff Chabot hamlesi! Temaslar başladı

Alman savunmacının transferi için girişimlerini yoğunlaştıran Beşiktaş, hem Alman kulübü hem de oyuncunun temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş yönetimi de savunma hattına bu profile uygun bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor.

Jeff Chabot

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Jeff Chabot için Stuttgart ile resmi temasların başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, transferin mali şartlarını netleştirmek adına Alman kulübüyle görüşmelerini sürdürürken, oyuncu tarafıyla da anlaşma zemini arıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın stoper listesinde Flamengo'da forma giyen Leo Pereira da yer alıyor. Brezilyalı savunmacı ve kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği belirtilirken, siyah-beyazlı yönetim iki dosyayı da eş zamanlı olarak yürütüyor.

Jeff Chabot, 2025/26 sezonunda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 41 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 40'ına ilk 11'de başlayan Alman futbolcu, Bundesliga'da 27, Almanya Kupası'nda 5, Avrupa Ligi'nde 8 ve Almanya Süper Kupası'nda 1 karşılaşmada forma giydi. Sezonu 9 sarı kartla tamamlayan 28 yaşındaki savunmacı, gol veya asist katkısı üretemedi.

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