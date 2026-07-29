Beşiktaş'ta Salah sonrası rota değişti: Bütçe Chiesa ve yeni transferlere ayrılacak

Böylece Salah için ayrılan önemli bütçe korunurken, transfer çalışmalarında farklı bir strateji benimsendi.

Federico Chiesa

KRİZ SONRASI TRANSFER PLANI DEĞİŞTİ

Beşiktaş yönetiminin, Muhammed Salah ve temsilcisi için yalnızca bir sezonluk süreçte toplam 20 milyon avroluk maliyeti karşılamaya hazır olduğu öğrenildi. Transferin gerçekleşmemesiyle birlikte bu kaynak kulübün kasasında kaldı. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda tek bir yıldız oyuncuya ayrılan bütçeyi farklı mevkilerde yapılacak takviyelere yönlendirme kararı aldı.

Siyah-beyazlılar, kadro derinliğini artıracak birden fazla transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflerken, maaş bütçesinde oluşan rahatlama sayesinde hareket alanını da genişletti. Böylece Salah transferinin iptal edilmesi, kulübün yeni transfer planlamasında farklı seçenekleri değerlendirmesine imkan sağladı.