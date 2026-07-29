Beşiktaş'ta Salah sonrası rota değişti: Bütçe Chiesa ve yeni transferlere ayrılacak
Muhammed Salah transferinden vazgeçen Beşiktaş, tek bir oyuncuya ayrılan yaklaşık 20 milyon avroluk bütçeyi farklı bölgelere yapılacak takviyeler için kullanacak. Siyah-beyazlılar, sağ kanat transferinde yeniden Federico Chiesa'yı gündemine aldı.
Beşiktaş'ta Muhammed Salah transferinin gerçekleşmemesinin ardından transfer planlaması yeniden şekillendi.
Uzun süredir Mısırlı yıldızın transferi üzerinde çalışan siyah-beyazlı yönetim, görüşmeler sırasında kulübün mali yapısını ve kurumsal ilkelerini zorlayacak talepler nedeniyle süreci sonlandırdı.
Böylece Salah için ayrılan önemli bütçe korunurken, transfer çalışmalarında farklı bir strateji benimsendi.
KRİZ SONRASI TRANSFER PLANI DEĞİŞTİ
Beşiktaş yönetiminin, Muhammed Salah ve temsilcisi için yalnızca bir sezonluk süreçte toplam 20 milyon avroluk maliyeti karşılamaya hazır olduğu öğrenildi. Transferin gerçekleşmemesiyle birlikte bu kaynak kulübün kasasında kaldı. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda tek bir yıldız oyuncuya ayrılan bütçeyi farklı mevkilerde yapılacak takviyelere yönlendirme kararı aldı.
Siyah-beyazlılar, kadro derinliğini artıracak birden fazla transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflerken, maaş bütçesinde oluşan rahatlama sayesinde hareket alanını da genişletti. Böylece Salah transferinin iptal edilmesi, kulübün yeni transfer planlamasında farklı seçenekleri değerlendirmesine imkan sağladı.
CHIESA YENİDEN GÜNDEMDE
Salah dosyasının kapanmasının ardından Beşiktaş'ta öncelik sağ kanat transferine verildi. Siyah-beyazlı yönetimin, geçtiğimiz sezon da gündemine aldığı Federico Chiesa için yeniden girişimlere başlaması bekleniyor.
Piyasa değeri 13 milyon avro olarak gösterilen 28 yaşındaki İtalyan futbolcunun Liverpool'daki geleceğinin belirsizliğini koruduğu belirtilirken, transfer sürecinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da devreye gireceği ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin, oluşan bütçe avantajını kullanarak Chiesa transferi başta olmak üzere kadroya yapılacak yeni takviyeler için temaslarını hızlandırması bekleniyor.