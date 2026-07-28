Transfer sürecinde MLS ekiplerinin de devrede olduğu belirtilirken, oyuncunun önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ifade edildi.

Tecrübeli golcünün eski performansını yeniden yakalamak amacıyla Portekiz Ligi'ni önemli bir fırsat olarak gördüğü ve transfer görüşmelerinde bu seçeneğin ön plana çıktığı belirtildi.

Darwin Nunez

MLS İLGİSİNE RAĞMEN AVRUPA KARARI

Darwin Nunez'e ABD MLS ekiplerinin de ilgi gösterdiği belirtilirken, oyuncunun kariyer planlamasında Avrupa'nın ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Bu nedenle Uruguaylı santrforun, Avrupa'da rekabetçi bir ligde forma giymeyi tercih ettiği ve Portekiz seçeneğine daha yakın olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Al Hilal kadrosuna katılan Darwin Nunez, Suudi Arabistan temsilcisinde tüm kulvarlarda 24 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Uruguaylı forvet bu süreçte 9 gol atıp 5 asist üretirken, 18 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

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