Beşiktaş'ın istediği Darwin Nunez için yeni transfer iddiası
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Darwin Nunez için yeni bir gelişme yaşandı. Uruguaylı golcünün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bir sezonluğuna Portekiz'e kiralanmaya yakın olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ın forvet transferi için adı geçen Darwin Nunez hakkında yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.
Avrupa'da kariyerini sürdürmeyi hedefleyen Uruguaylı santrforun, yeni sezonda kiralık olarak Portekiz Ligi'nde forma giymeye hazırlandığı öne sürüldü.
Transfer sürecinde MLS ekiplerinin de devrede olduğu belirtilirken, oyuncunun önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ifade edildi.
PORTEKİZ SEÇENEĞİ ÖNE ÇIKTI
Kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini Benfica formasıyla geçiren Darwin Nunez'in, yeniden Portekiz'e dönme fikrine olumlu yaklaştığı aktarıldı.
Tecrübeli golcünün eski performansını yeniden yakalamak amacıyla Portekiz Ligi'ni önemli bir fırsat olarak gördüğü ve transfer görüşmelerinde bu seçeneğin ön plana çıktığı belirtildi.
Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezonu kiralık olarak Portekiz'de geçirmesinin yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.
MLS İLGİSİNE RAĞMEN AVRUPA KARARI
Darwin Nunez'e ABD MLS ekiplerinin de ilgi gösterdiği belirtilirken, oyuncunun kariyer planlamasında Avrupa'nın ilk sırada yer aldığı kaydedildi.
Bu nedenle Uruguaylı santrforun, Avrupa'da rekabetçi bir ligde forma giymeyi tercih ettiği ve Portekiz seçeneğine daha yakın olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Al Hilal kadrosuna katılan Darwin Nunez, Suudi Arabistan temsilcisinde tüm kulvarlarda 24 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Uruguaylı forvet bu süreçte 9 gol atıp 5 asist üretirken, 18 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.