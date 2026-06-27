Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic operasyonu! Yıldız golcü transfere sıcak bakıyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Vlahovic'i kadroya katabilmek için tüm imkanlarını seferber etti.

Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Vlahovic, Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

Beşiktaş yönetimi, Vlahovic ile yeniden görüşmeyi planlıyor.

Sırp golcü, sezonu 23 maçta 10 gol ve 2 asistle tamamladı.

Yeni sezon öncesinde kadrosuna yıldız bir golcü kazandırmak isteyen Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Avrupa'dan istediği teklifleri alamayan Sırp forvet için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş Dusan Vlahovic için şartları zorlayacak VLAHOVIC İÇİN TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Dusan Vlahovic'i kadroya katabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Yüksek maaş ve imza parası nedeniyle şu ana kadar transferde anlaşma sağlanamazken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanması bekleniyor.