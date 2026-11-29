2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda Türkiye ile İzlanda karşı karşıya geldi. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini 101-83 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

İlk yarıda İzlanda karşısında skor üstünlüğünü yakalamakta zorlanan milliler, ikinci devrede ortaya koyduğu performansla mücadeleyi lehine çevirdi.