Türkiye'den muhteşem geri dönüş! İzlanda'ya 18 sayı fark
2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında İzlanda'yı 101-83 mağlup etti. İlk yarısını geride tamamladığı karşılaşmada ikinci devrede üstünlüğü ele geçiren milliler, parkeden 18 sayı farkla galip ayrıldı.
2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda Türkiye ile İzlanda karşı karşıya geldi. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini 101-83 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
İlk yarıda İzlanda karşısında skor üstünlüğünü yakalamakta zorlanan milliler, ikinci devrede ortaya koyduğu performansla mücadeleyi lehine çevirdi.
12 DEV ADAM'DAN GERİ DÖNÜŞ!
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da hücumda etkili olmaya çalışırken İzlanda, bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirdi.
A Milli Takım, rakibinin skor üretimine karşılık verse de soyunma odasına geride gitti.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçiren Türkiye, hücumdaki etkinliğini artırarak rakibi karşısında üstünlüğü yakaladı.
Ergin Ataman'ın öğrencileri, mücadeledeki geri dönüşün ardından son bölüme avantajlı girdi.
TÜRKİYE FARKI ÇİFT HANELERE ÇIKARDI!
Karşılaşmanın son bölümünde üstünlüğünü koruyan A Milli Takım, İzlanda karşısında farkı açmayı başardı.
Savunmada rakibinin hücumlarını sınırlandıran milliler, hücumda bulduğu sayılarla farkı çift hanelere taşıdı.
Kalan bölümde skor avantajını koruyan Türkiye, mücadeleyi 101-83 kazanarak 18 sayı farkla galibiyete ulaştı.
DÜNYA KUPASI YOLUNDA ÖNEMLİ GALİBİYET
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda karşısında elde ettiği sonuçla 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma hedefi doğrultusunda önemli bir galibiyet aldı.
Ergin Ataman yönetimindeki milliler, ilk yarısını geride tamamladığı karşılaşmada ikinci devredeki performansıyla sonuca ulaşarak elemelerdeki mücadelesine galibiyetle devam etti.