Alperen NBA MVP sıralamasında ilk 5'te! İşte rakipler
NBA'de 2026-2027 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) sıralaması güncellendi. Houston Rockets'ın milli yıldızı Alperen Şengün, bir basamak yükselerek beşinci sıraya yerleşti. 23 yaşındaki basketbolcu, bu sezon sergilediği performansla takımının üç temel istatistik kategorisinde liderliğini sürdürüyor.
NBA'in internet sitesinde 27 Kasım tarihinde yayımlanan haftalık MVP sıralamasında Alperen Şengün ilk 5'e girdi.
Geçen hafta altıncı sırada bulunan milli basketbolcu, Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansın ardından beşinci basamağa yükseldi.
NBA'in değerlendirmesinde Şengün'ün skor üretiminin yanı sıra ribaunt ve asist katkısıyla takımının hücum organizasyonlarındaki rolüne yer verildi.
DENVER KARŞISINDA TRIPLE-DOUBLE YAPTI
Alperen Şengün, 21 Kasım'da Denver Nuggets ile oynanan karşılaşmada 28 sayı, 11 ribaunt ve 10 asist kaydederek triple-double yaptı.
Milli basketbolcunun performansına rağmen Houston Rockets, mücadeleden 133-124 mağlup ayrıldı.
Bu sezon Houston Rockets'ın sayı, ribaunt ve asist kategorilerinde en yüksek ortalamaya sahip oyuncusu olan Şengün, maç başına 22 sayı, 9,3 ribaunt ve 7,2 asist üretiyor.
NBA MVP SIRALAMASINDA İLK 5
NBA'in 27 Kasım tarihli MVP sıralamasında Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic liderliğini korudu.
San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama ikinci, Miami Heat'ten Giannis Antetokounmpo üçüncü, Denver Nuggets'tan Nikola Jokic ise dördüncü sırada yer aldı.
Güncel sıralamanın ilk 5 basamağı şöyle:
Luka Doncic – Los Angeles Lakers
Victor Wembanyama – San Antonio Spurs
Giannis Antetokounmpo – Miami Heat
Nikola Jokic – Denver Nuggets
Alperen Şengün – Houston Rockets
Alperen Şengün, Phoenix Suns karşısında da 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparak kariyerinde 15. kez bu başarıya ulaştı.
Milli basketbolcu, Houston Rockets tarihinde en fazla triple-double yapan oyuncular listesinde Hakeem Olajuwon'u geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.