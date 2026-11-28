

DENVER KARŞISINDA TRIPLE-DOUBLE YAPTI

Alperen Şengün, 21 Kasım'da Denver Nuggets ile oynanan karşılaşmada 28 sayı, 11 ribaunt ve 10 asist kaydederek triple-double yaptı.

Milli basketbolcunun performansına rağmen Houston Rockets, mücadeleden 133-124 mağlup ayrıldı.

Bu sezon Houston Rockets'ın sayı, ribaunt ve asist kategorilerinde en yüksek ortalamaya sahip oyuncusu olan Şengün, maç başına 22 sayı, 9,3 ribaunt ve 7,2 asist üretiyor.