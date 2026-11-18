Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk yarıda yakaladığı skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdürdü. Real Madrid'in farkı kapatma çabalarına karşılık veren siyah-beyazlı ekip, parkeden 7 sayı farkla galip ayrıldı.

EuroLeague 2026-2027 sezonunun 12. haftasında Beşiktaş Fuzul, Real Madrid 'i konuk etti. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oynadığı mücadelede İspanyol temsilcisini 83-79 yenerek Avrupa arenasında dikkat çeken bir sonuca ulaştı.

Hücumda bulduğu sayılarla rakibinin önünde kalmayı başaran siyah-beyazlılar, ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdürdü.

İspanyol devi karşısında maça kararlı başlayan Beşiktaş Fuzul, ilk periyottan itibaren skor avantajını eline aldı.

Beşiktaş Fuzul, EuroLeague 2026-2027 sezonunun 12. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk etti. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi kazanarak taraftarlarını sevindirdi. (Fotoğraf: AA)

Beşiktaş, EuroLeague'de Real Madrid karşısında aldığı galibiyetle Avrupa basketbolunun önemli ekiplerinden birini mağlup etmeyi başardı. (Fotoğraf: AA)

REAL MADRID'İN GERİ DÖNÜŞÜNE İZİN VERMEDİ

İkinci yarıda Real Madrid, oyuna ortak olabilmek için hücum temposunu artırdı. Ancak Beşiktaş, rakibinin farkı kapatma girişimlerine karşı skor avantajını korumayı başardı.

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar, son çeyreğe önde girdi.

Karşılaşmanın son bölümünde Real Madrid'in baskısı artsa da Beşiktaş, mücadeleyi 83-79 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

EUROLEAGUE'DE 6. GALİBİYET

Real Madrid karşısında aldığı galibiyetle Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'de bu sezon 6. kez kazandı.

Siyah-beyazlılar, 12 karşılaşma sonunda galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitledi.

İspanyol temsilcisi Real Madrid ise 12. maçında 5. yenilgisini aldı.

Beşiktaş, taraftarı önünde elde ettiği bu sonuçla EuroLeague'deki yükseliş hedefi açısından önemli bir adım attı.

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