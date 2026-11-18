Kartal potada coştu! Beşiktaş Real Madrid'i 83-79 yendi
EuroLeague'in 12. haftasında Beşiktaş Fuzul, sahasında ağırladığı İspanyol devi Real Madrid'i 83-79 mağlup etti. İlk yarısını 45-37 önde tamamladığı mücadelede üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, Avrupa basketbolunun güçlü ekiplerinden biri karşısında önemli bir galibiyete imza attı.
EuroLeague 2026-2027 sezonunun 12. haftasında Beşiktaş Fuzul, Real Madrid'i konuk etti. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oynadığı mücadelede İspanyol temsilcisini 83-79 yenerek Avrupa arenasında dikkat çeken bir sonuca ulaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk yarıda yakaladığı skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdürdü. Real Madrid'in farkı kapatma çabalarına karşılık veren siyah-beyazlı ekip, parkeden 7 sayı farkla galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
İspanyol devi karşısında maça kararlı başlayan Beşiktaş Fuzul, ilk periyottan itibaren skor avantajını eline aldı.
Hücumda bulduğu sayılarla rakibinin önünde kalmayı başaran siyah-beyazlılar, ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdürdü.
Real Madrid karşısında farkı açan Beşiktaş, soyunma odasına 45-37'lik üstünlükle girdi.
REAL MADRID'İN GERİ DÖNÜŞÜNE İZİN VERMEDİ
İkinci yarıda Real Madrid, oyuna ortak olabilmek için hücum temposunu artırdı. Ancak Beşiktaş, rakibinin farkı kapatma girişimlerine karşı skor avantajını korumayı başardı.
Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar, son çeyreğe önde girdi.
Karşılaşmanın son bölümünde Real Madrid'in baskısı artsa da Beşiktaş, mücadeleyi 83-79 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.
EUROLEAGUE'DE 6. GALİBİYET
Real Madrid karşısında aldığı galibiyetle Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'de bu sezon 6. kez kazandı.
Siyah-beyazlılar, 12 karşılaşma sonunda galibiyet ve mağlubiyet sayılarını eşitledi.
İspanyol temsilcisi Real Madrid ise 12. maçında 5. yenilgisini aldı.
Beşiktaş, taraftarı önünde elde ettiği bu sonuçla EuroLeague'deki yükseliş hedefi açısından önemli bir adım attı.