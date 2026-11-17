Anadolu Efes EuroLeague'de Dubai Basketball'a mağlup! Deplasmanda kayıp sürüyor
EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Dubai Basketball'a 80-75 mağlup oldu. İlk çeyreği 8 sayı farkla önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı.
EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketball'a konuk oldu. Coca-Cola Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 80-75 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Dubai Basketball, 27-17'lik üstünlük sağlayarak soyunma odasına 42-40 önde gitti.
ANADOLU EFES ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Üçüncü çeyrekte de rakibine üstünlük kurmakta zorlanan Anadolu Efes, son 10 dakikaya 59-55 geride girdi.
Final periyodunda farkı kapatmaya çalışan lacivert-beyazlılar, Dubai Basketball'ın skor avantajını ortadan kaldıramadı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 80-75 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Dubai Basketball, EuroLeague'deki 8. galibiyetine ulaştı. Anadolu Efes ise 7. yenilgisini yaşadı.
ÇEYREK SONUÇLARI
1. Çeyrek: 15-23
2. Çeyrek: 27-17
3. Çeyrek: 17-15
4. Çeyrek: 21-20
Maç sonucu: Dubai Basketball 80-75 Anadolu Efes