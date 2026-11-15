Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan derbide sarı-lacivertliler, 14 sayı geriye düştüğü mücadeleyi kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyotta rakibine üstünlük kurdu. Hücumda istediği ritmi bulamayan Fenerbahçe karşısında 32 sayı üreten lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 32-18 önde tamamladı.