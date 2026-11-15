Kanarya'dan muhteşem geri dönüş! Fenerbahçe Tarfin Anadolu Efes'i 77-75 yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 77-75 mağlup etti. İlk periyodu 14 sayı geride tamamlayan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyrekteki etkili performansıyla öne geçti ve derbiden galibiyetle ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan derbide sarı-lacivertliler, 14 sayı geriye düştüğü mücadeleyi kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyotta rakibine üstünlük kurdu. Hücumda istediği ritmi bulamayan Fenerbahçe karşısında 32 sayı üreten lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 32-18 önde tamamladı.
FENERBAHÇE İKİNCİ ÇEYREKTE TOPARLANDI
İkinci periyotta savunma sertliğini artıran Fenerbahçe, Anadolu Efes'in hücumdaki etkinliğini önemli ölçüde azalttı.
Bu bölümde rakibine yalnızca 11 sayı şansı tanıyan sarı-lacivertliler, 17 sayı üreterek farkı 8'e indirdi. Anadolu Efes, soyunma odasına 43-35 üstün gitti.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Fenerbahçe, karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başladı. Sarı-lacivertliler, üçüncü periyotta hem savunmada hem de hücumda üstünlüğü ele geçirdi.
Anadolu Efes'i bu çeyrekte 11 sayıda tutan Fenerbahçe, rakip potaya 25 sayı bırakarak karşılaşmanın seyrini değiştirdi.
Üçüncü periyodu 25-11 kazanan sarı-lacivertliler, son 10 dakikaya 60-54 önde girdi. İlk çeyrekte 14 sayı geriye düşen Fenerbahçe, bu bölümde gerçekleştirdiği geri dönüşle tribünlerini sevindirdi.
DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE
Son periyoda avantajla başlayan Fenerbahçe, Anadolu Efes'in geri dönüş çabalarına karşı üstünlüğünü korudu.
Dördüncü çeyreğin 15-15 eşitlikle tamamlandığı mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek derbide galibiyete ulaştı.
Fenerbahçe, ilk periyotta yaşadığı 14 sayılık dezavantajı tersine çevirdiği karşılaşmada özellikle üçüncü çeyrekte ortaya koyduğu performansla sonuca gitti.