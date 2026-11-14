Ev sahibi ekip, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 125-118 galip ayrılarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

NBA 'de milli basketbolcu Alperen Şengün 'ün formasını giydiği Houston Rockets , Toyota Center'da Utah Jazz ile karşı karşıya geldi.

Sahadan kullandığı 24 şutun 17'sinde isabet bulan Alperen, takımının ürettiği 125 sayının yaklaşık yüzde 34'ünü tek başına kaydetti. Milli oyuncu ayrıca NBA kariyerinde ikinci kez 40 sayı barajını aştı.



ALPEREN ŞENGÜN KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Alperen Şengün, Utah Jazz karşısındaki performansıyla Houston Rockets tarihine de adını yazdırdı.

Milli yıldız, en az 40 sayı, 10 ribaund ve 5 asist üretirken yüzde 70'in üzerinde saha içi isabet oranına ulaşan Hakeem Olajuwon ve Yao Ming'in ardından kulüp tarihindeki üçüncü oyuncu oldu.