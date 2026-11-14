Alperen Şengün'den tarihi performans! Geceye damga vurdu
NBA'de Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı 125-118 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 43 sayı, 12 ribaund ve 5 asistle galibiyete damga vururken kulüp tarihine geçen bir performans sergiledi.
NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Toyota Center'da Utah Jazz ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 125-118 galip ayrılarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN 43 SAYI, 12 RİBAUND
Houston Rockets'ın galibiyetinde başrolü Alperen Şengün üstlendi. Milli basketbolcu, 37 dakika süre aldığı karşılaşmayı 43 sayı, 12 ribaund ve 5 asistle tamamladı.
Sahadan kullandığı 24 şutun 17'sinde isabet bulan Alperen, takımının ürettiği 125 sayının yaklaşık yüzde 34'ünü tek başına kaydetti. Milli oyuncu ayrıca NBA kariyerinde ikinci kez 40 sayı barajını aştı.
ALPEREN ŞENGÜN KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Alperen Şengün, Utah Jazz karşısındaki performansıyla Houston Rockets tarihine de adını yazdırdı.
Milli yıldız, en az 40 sayı, 10 ribaund ve 5 asist üretirken yüzde 70'in üzerinde saha içi isabet oranına ulaşan Hakeem Olajuwon ve Yao Ming'in ardından kulüp tarihindeki üçüncü oyuncu oldu.
KEVIN DURANT'TEN 22 SAYILIK KATKI
Houston Rockets'ta Kevin Durant 22 sayı, Fred VanVleet ise 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Utah Jazz'da Darryn Peterson'ın 28, Keyonte George'un 27 ve Ace Bailey'nin 21 sayılık performansları mağlubiyeti engelleyemedi.
Houston Rockets, bu galibiyetle NBA'deki derecesini 10 galibiyet ve 3 mağlubiyete taşıdı. Utah Jazz ise 11. yenilgisini üst üste alarak sezonun 12. mağlubiyetini yaşadı. Houston Rockets, bir sonraki maçında 15 Kasım Pazar günü Washington Wizards'a konuk olacak.