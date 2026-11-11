Karadağ'da Davis-Reimer ilk çeyrekte kaydettiği sekiz sayıyla etkili oldu. Ancak üstünlüğü eline alan millîler, ilk periyodu 18-14 önde tamamladı.

Savunmada da etkili bir performans sergileyen Türkiye, üçüncü çeyreğin son bölümünde sekiz sayılık seri yakaladı.

Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'ın üç sayılık basketleriyle ritim yakalayan ay-yıldızlılar, 25. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 47-37.

Alperi Onar ve Elif Bayram'ın pota altındaki katkısıyla hücumlarını sürdüren millîlere Karadağ, Radonjic ve Davis-Reimer'in sayılarıyla karşılık verdi.

Mücadelenin 13. dakikasında farkı sekiz sayıya çıkaran ay-yıldızlılar, skoru 24-16'ya getirdi ve Karadağ'a mola aldırdı.

POTANIN PERİLERİ'NDEN 17 SAYILIK GALİBİYET

Son çeyrekte de oyundaki üstünlüğünü sürdüren Türkiye, Karadağ'ın geri dönüşüne izin vermedi.

Hücumda farklı isimlerden skor katkısı alan millîler, üçüncü çeyrekte elde ettiği avantajı maçın sonuna kadar korudu.

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 79-62 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ikinci turuna başarılı bir başlangıç yaptı.

ELİF BAYRAM'DAN DOUBLE-DOUBLE

Türkiye'de galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri Elif Bayram oldu.

Millî basketbolcu, 18 sayı ve 10 ribaundluk performansıyla double-double yaptı ve takımının en skorer oyuncusu olarak mücadeleyi tamamladı.

Beren Burke ile Derin Erdoğan 13'er sayı üretirken Sevgi Uzun 11, Gökşen Fitik ve Alperi Onar ise 10'ar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Karadağ'da Davis-Reimer'in 22 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.