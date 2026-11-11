Potanın Perileri galibiyetle başladı! Türkiye Karadağ'ı 79-62 yendi
A Millî Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 79-62 mağlup etti. İstanbul'da oynanan mücadelede özellikle ikinci yarıda üstünlüğünü artıran ay-yıldızlılar, yeni başantrenör Frédéric Dusart yönetimindeki ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Elif Bayram, 18 sayı ve 10 ribaundluk performansıyla maçın öne çıkan ismi oldu.
A Millî Kadın Basketbol Takımımız, 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yolunda ikinci tur eleme maçlarına galibiyetle başladı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'ı konuk eden Potanın Perileri, rakibini 79-62 yenerek I Grubu'ndaki ilk karşılaşmasını kazandı.
Mücadelede özellikle üçüncü çeyrekten itibaren farkı açan Türkiye, karşılaşmayı 17 sayı farkla tamamladı.
KARADAĞ ÖNE GEÇTİ, TÜRKİYE KARŞILIK VERDİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Karadağ oldu. Konuk ekip, boyalı alanda ürettiği sayılarla mücadeleye üstün başladı.
Türkiye, Gökşen Fitik'in üst üste bulduğu altı sayıyla rakibine yanıt verdi. Ay-yıldızlılar, yakaladığı seriyle skoru 11-8'e taşıdı.
Karadağ'da Davis-Reimer ilk çeyrekte kaydettiği sekiz sayıyla etkili oldu. Ancak üstünlüğü eline alan millîler, ilk periyodu 18-14 önde tamamladı.
İLK YARI 37-31 TAMAMLANDI
İkinci çeyrekte Türkiye, savunmada rakibinin sonuç alamadığı hücumları iyi değerlendirdi.
Mücadelenin 13. dakikasında farkı sekiz sayıya çıkaran ay-yıldızlılar, skoru 24-16'ya getirdi ve Karadağ'a mola aldırdı.
Alperi Onar ve Elif Bayram'ın pota altındaki katkısıyla hücumlarını sürdüren millîlere Karadağ, Radonjic ve Davis-Reimer'in sayılarıyla karşılık verdi.
Konuk ekibin farkı azaltmasına rağmen skor üstünlüğünü koruyan Türkiye, soyunma odasına 37-31 önde girdi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI
İkinci yarıya karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Türkiye, üçüncü periyotta kontrolü tamamen eline aldı.
Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'ın üç sayılık basketleriyle ritim yakalayan ay-yıldızlılar, 25. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 47-37.
Savunmada da etkili bir performans sergileyen Türkiye, üçüncü çeyreğin son bölümünde sekiz sayılık seri yakaladı.
Millîler, bu bölümde rakibine yalnızca 11 sayı şansı tanıyarak final periyoduna 57-42 üstün girdi.
POTANIN PERİLERİ'NDEN 17 SAYILIK GALİBİYET
Son çeyrekte de oyundaki üstünlüğünü sürdüren Türkiye, Karadağ'ın geri dönüşüne izin vermedi.
Hücumda farklı isimlerden skor katkısı alan millîler, üçüncü çeyrekte elde ettiği avantajı maçın sonuna kadar korudu.
Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 79-62 galip ayrılarak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ikinci turuna başarılı bir başlangıç yaptı.
ELİF BAYRAM'DAN DOUBLE-DOUBLE
Türkiye'de galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri Elif Bayram oldu.
Millî basketbolcu, 18 sayı ve 10 ribaundluk performansıyla double-double yaptı ve takımının en skorer oyuncusu olarak mücadeleyi tamamladı.
Beren Burke ile Derin Erdoğan 13'er sayı üretirken Sevgi Uzun 11, Gökşen Fitik ve Alperi Onar ise 10'ar sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Karadağ'da Davis-Reimer'in 22 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
FREDERIC DUSART GALİBİYETLE BAŞLADI
A Millî Kadın Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü Frédéric Dusart, ay-yıldızlı ekibin başındaki ilk maçında galibiyet elde etti.
Dusart yönetiminde Karadağ karşısına çıkan Türkiye, ikinci yarıdaki savunma performansıyla rakibine üstünlük kurdu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da karşılaşmayı saha kenarından takip etti.
SIRADAKİ RAKİP İSRAİL
A Millî Kadın Basketbol Takımımız, I Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında 14 Kasım Cumartesi günü İsrail ile karşılaşacak.
Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak mücadele TSİ 20.40'ta başlayacak.
Ay-yıldızlılar, 17 Kasım Salı günü ise Polonya deplasmanına çıkacak.
Organizasyon: FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Tur: 2. Tur, I Grubu, 1. maç
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Milita Stalaucinskaite (Litvanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Alessandro Perciavalle (İtalya)
Türkiye: Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik 10, Tilbe Şenyürek 2, Beren Burke 13, Meltem Yıldızhan, Alperi Onar 10, Elif Bayram 18, Derin Erdoğan 13, Esra Ural, Sinem Ataş, Ceren Akpınar 2.
Karadağ: Kovacevic 6, Radonjic 11, Ilic, Lekovic 8, Davis-Reimer 22, Radevic 2, Savkovic 1, Aksam 12.
1. periyot: 18-14
Devre: 37-31
3. periyot: 57-42
Maç sonucu: Türkiye 79-62 Karadağ
Beş faulle oyun dışı kalan: Radonjic (Karadağ), 39.59