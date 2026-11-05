EuroLeague'de 10. hafta heyecanı 5 Kasım Perşembe günü oynanan karşılaşmalarla devam etti. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes, İstanbul'da çıktıkları mücadelelerde farklı sonuçlar aldı.

Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede lacivert-beyazlılar, periyodun son bölümünde Saric ve Malcolm'un üç sayılık basketleriyle üstünlüğünü korudu.

Ancak ikinci çeyrekte hücumda zorlanan ev sahibi ekip, periyodun ilk 5 dakika 23 saniyesinde yalnızca bir sayı bulabildi.

Anadolu Efes, sekizinci dakikada farkı sekiz sayıya kadar yükseltirken ilk periyodu 26-23 önde tamamladı.

Sezonun ilk dokuz haftasında 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, son olarak Real Madrid'e deplasmanda 95-76 yenilmişti.

Baskonia karşısında elde ettiği galibiyetle Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki 10. maçında yedinci kez kazandı.

CAMERON PAYNE'İN 33 SAYISI YETMEDİ

Anadolu Efes'te Cameron Payne, Paris Basketbol karşısında sergilediği bireysel performansla öne çıktı.

ABD'li oyuncu, mücadeleyi 33 sayı ve 7 asistle tamamladı. Ancak Payne'in performansı takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

Lacivert-beyazlılarda Malcolm 20 sayı ve 6 ribaunt, Bruno Fernando 14 sayı ve 10 ribaunt, Dario Saric ise 10 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik katkı sağladı.

Anadolu Efes'in ilk beşinde yer alan oyuncular 80 sayı üretirken yedeklerden gelen altı basketbolcu toplam 10 sayıda kaldı.

PARİS'TE NADIR HIFI ÖNE ÇIKTI

Paris Basketbol'un galibiyetinde Nadir Hifi önemli rol oynadı.

Fransız oyuncu, Anadolu Efes karşısında 28 sayı, 6 ribaunt ve 9 asist kaydetti.

Konuk ekipte Jordan Rhoden 14, Tosan Evbuomwan Etienne 12, Warren ise 13 sayıyla mücadele etti.

Paris Basketbol, İstanbul deplasmanındaki galibiyetle EuroLeague'de dördüncü kez kazanmayı başardı.

EUROLEAGUE'DE İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Fenerbahçe Tarfin, Baskonia galibiyetiyle 10 maç sonunda 7 galibiyet ve 3 mağlubiyete ulaştı.

Anadolu Efes ise Paris Basketbol karşısında aldığı yenilgiyle 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetlik dereceye geriledi.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de üst sıralardaki yarışını sürdürürken Anadolu Efes, son iki iç saha maçında aldığı galibiyetlerin ardından bu kez taraftarı önünde kaybetti.

Paris Basketbol, üst üste üçüncü deplasman galibiyetini elde ederek galibiyet sayısını 4'e çıkardı.

Baskonia ise 10. maçında dokuzuncu kez mağlup olarak son sırada kaldı.

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