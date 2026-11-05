EuroLeague'de Fenerbahçe'den farklı zafer Anadolu Efes'e evinde darbe!
EuroLeague'in 10. haftasında Türk takımları farklı sonuçlara imza attı. Fenerbahçe Tarfin, sahasında ağırladığı Baskonia'yı 84-65 mağlup ederek yedinci galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise Paris Basketbol karşısında 33 sayı ve 7 asist üreten Cameron Payne'in performansına rağmen 95-90 kaybetti. Sarı-lacivertliler üst sıralardaki yerini güçlendirirken lacivert-beyazlılar altıncı mağlubiyetini yaşadı. İşte iki karşılaşmanın ayrıntıları...
EuroLeague'de 10. hafta heyecanı 5 Kasım Perşembe günü oynanan karşılaşmalarla devam etti. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes, İstanbul'da çıktıkları mücadelelerde farklı sonuçlar aldı.
Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanya temsilcisi Baskonia'yı 84-65 mağlup ederken Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Fransa ekibi Paris Basketbol'a 95-90 yenildi.
Bu sonuçların ardından Fenerbahçe 10 maçta 7 galibiyete ulaşırken Anadolu Efes'in galibiyet sayısı 4'te kaldı.
FENERBAHÇE'DEN BASKONIA'YA 19 SAYILIK FARK
EuroLeague'in 10. haftasında Baskonia'yı konuk eden Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmaya etkili başladı.
Sarı-lacivertli takım, hücumdaki başarılı performansıyla ilk periyodu 33-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, devre arasına 52-32'lik skorla girdi.
İlk 20 dakikada rakibine 20 sayılık fark atan sarı-lacivertliler, üçüncü periyotta da kontrolü elinde tuttu.
Son çeyreğe 63-41 üstün giren Fenerbahçe, mücadeleyi 84-65 kazanarak rakibine 19 sayı fark attı.
FENERBAHÇE YEDİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI
Baskonia karşısında elde ettiği galibiyetle Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki 10. maçında yedinci kez kazandı.
Sezonun ilk dokuz haftasında 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, son olarak Real Madrid'e deplasmanda 95-76 yenilmişti.
Baskonia karşısında kazanarak mağlubiyetin ardından toparlanan Fenerbahçe, 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik dereceye ulaştı.
İspanya temsilcisi Baskonia ise sezonun dokuzuncu yenilgisini alarak 1 galibiyette kaldı.
ANADOLU EFES PARİS'E KAYBETTİ
EuroLeague'de aynı gün parkeye çıkan Anadolu Efes ise Paris Basketbol'u Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırladı.
Karşılaşmaya iyi başlayan lacivert-beyazlılar, Dario Saric, Bruno Fernando, Cameron Payne ve Malcolm'un sayılarıyla ilk çeyrekte üstünlüğü ele geçirdi.
Anadolu Efes, sekizinci dakikada farkı sekiz sayıya kadar yükseltirken ilk periyodu 26-23 önde tamamladı.
Ancak ikinci çeyrekte hücumda zorlanan ev sahibi ekip, periyodun ilk 5 dakika 23 saniyesinde yalnızca bir sayı bulabildi.
Bu bölümde üstünlüğü ele geçiren Paris Basketbol, devre arasına 42-36 önde girdi.
SON ÇEYREKTE ÜSTÜNLÜK EL DEĞİŞTİRDİ
İkinci yarıda toparlanan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin 27. dakikasında Bruno Fernando'nun basketiyle 59-57 öne geçti.
Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede lacivert-beyazlılar, periyodun son bölümünde Saric ve Malcolm'un üç sayılık basketleriyle üstünlüğünü korudu.
Anadolu Efes, son 10 dakikaya 70-66 önde girdi.
Ancak Paris Basketbol, dördüncü çeyrekte yeniden kontrolü ele geçirdi. Fransız ekibi, 34. dakikada skoru 78-76 yaparak öne geçti.
Son bölümde hücum fırsatlarını değerlendiremeyen Anadolu Efes, 38. dakikanın başında altı sayı geriye düştü.
Paris Basketbol, kalan sürede üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 95-90 kazandı.
CAMERON PAYNE'İN 33 SAYISI YETMEDİ
Anadolu Efes'te Cameron Payne, Paris Basketbol karşısında sergilediği bireysel performansla öne çıktı.
ABD'li oyuncu, mücadeleyi 33 sayı ve 7 asistle tamamladı. Ancak Payne'in performansı takımının mağlubiyetini engelleyemedi.
Lacivert-beyazlılarda Malcolm 20 sayı ve 6 ribaunt, Bruno Fernando 14 sayı ve 10 ribaunt, Dario Saric ise 10 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik katkı sağladı.
Anadolu Efes'in ilk beşinde yer alan oyuncular 80 sayı üretirken yedeklerden gelen altı basketbolcu toplam 10 sayıda kaldı.
PARİS'TE NADIR HIFI ÖNE ÇIKTI
Paris Basketbol'un galibiyetinde Nadir Hifi önemli rol oynadı.
Fransız oyuncu, Anadolu Efes karşısında 28 sayı, 6 ribaunt ve 9 asist kaydetti.
Konuk ekipte Jordan Rhoden 14, Tosan Evbuomwan Etienne 12, Warren ise 13 sayıyla mücadele etti.
Paris Basketbol, İstanbul deplasmanındaki galibiyetle EuroLeague'de dördüncü kez kazanmayı başardı.
EUROLEAGUE'DE İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Fenerbahçe Tarfin, Baskonia galibiyetiyle 10 maç sonunda 7 galibiyet ve 3 mağlubiyete ulaştı.
Anadolu Efes ise Paris Basketbol karşısında aldığı yenilgiyle 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetlik dereceye geriledi.
Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de üst sıralardaki yarışını sürdürürken Anadolu Efes, son iki iç saha maçında aldığı galibiyetlerin ardından bu kez taraftarı önünde kaybetti.
Paris Basketbol, üst üste üçüncü deplasman galibiyetini elde ederek galibiyet sayısını 4'e çıkardı.
Baskonia ise 10. maçında dokuzuncu kez mağlup olarak son sırada kaldı.