Kulübün açıklamasında Kanadalı basketbolcunun Stanford Üniversitesi'nde başlayan kariyerine, NBA'deki performansına ve Dallas Mavericks ile yaşadığı başarılara yer verildi.

Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell transferini duyurarak 2,08 metre boyundaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını bildirdi.

Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapabilen 35 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez Avrupa basketbolunda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, NBA'de uzun yıllar Dallas Mavericks forması giyen Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, kadrosuna önemli bir takviye yaptı.

Dallas temsilcisi, Batı Konferansı'nı şampiyon tamamlayarak NBA Finali'nde Boston Celtics ile karşı karşıya geldi.

NBA kariyerinin büyük bölümünü Dallas Mavericks'te geçiren Powell, Teksas ekibinin uzun rotasyonundaki önemli isimlerden biri oldu.

Kanadalı basketbolcu, söz konusu müsabakalarda 6,5 sayı, 4,2 ribaund ve 1 asist ortalamaları yakaladı.

Dwight Powell, NBA kariyerinde Boston Celtics ve Dallas Mavericks formalarıyla toplam 768 normal sezon karşılaşmasında görev yaptı.

DALLAS MAVERICKS'TE 26 SAYILIK REKOR

Kanadalı uzun, NBA kariyerinin önemli bireysel performanslarından birini 6 Mart 2019 tarihinde Washington Wizards karşısında sergiledi.

Powell, rakip potaya 26 sayı göndererek NBA kariyerindeki en yüksek sayı performansına ulaştı.

2021-2022 sezonunda Dallas Mavericks'in normal sezondaki 82 karşılaşmasının tamamında görev yapan tecrübeli oyuncu, dayanıklılığıyla da öne çıktı.

STANFORD'DAN NBA'E UZANAN KARİYER

20 Temmuz 1991 tarihinde Kanada'nın Toronto kentinde dünyaya gelen Dwight Powell, kolej kariyerini Stanford Üniversitesi'nde geçirdi.

2012-2013 sezonunda 14,9 sayı ve 8,4 ribaund ortalamalarına ulaşan Powell, Pac-12 Konferansı'nda yılın en fazla gelişim gösteren oyuncusu ödülünü kazandı.

Üniversitedeki son sezonunda ise 14 sayı ve 6,9 ribaund ortalamalarıyla oynayarak All-Pac-12 en iyi beşine seçildi.

2014 YILINDA NBA'E ADIM ATTI

Dwight Powell, 2014 NBA Draftı'nda Charlotte Hornets tarafından ikinci tur 45. sıradan seçildi.

Draft hakları Cleveland Cavaliers'a devredilen Kanadalı uzun, daha sonra Boston Celtics'e transfer oldu.

18 Aralık 2014 tarihinde Rajon Rondo ile birlikte Dallas Mavericks'in yolunu tutan Powell, uzun yıllar Teksas ekibinin formasını giydi.

FENERBAHÇE'NİN POTASINA NBA TAKVİYESİ

NBA'de edindiği tecrübeyle dikkat çeken Dwight Powell, sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe Tarfin'in uzun rotasyonunda görev yapacak.

Kanadalı basketbolcu, pota altındaki fiziksel mücadelesi, ribaund katkısı ve ikili oyunlardaki etkinliğiyle sarı-lacivertlilerin yeni sezon hedeflerine katkı sağlamaya çalışacak.

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