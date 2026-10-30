Fenerbahçe'ye NBA'den takviye! Sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı
Fenerbahçe Tarfin, uzun rotasyonunu NBA'den önemli bir transferle güçlendirdi. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Dallas Mavericks forması giyen 35 yaşındaki Kanadalı pivot Dwight Powell ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu. NBA'de 768 normal sezon karşılaşmasına çıkan tecrübeli basketbolcu, Dallas Mavericks ile 2024 yılında NBA Finalleri'nde mücadele etmişti. İşte transferin ayrıntıları...
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, kadrosuna önemli bir takviye yaptı.
Sarı-lacivertliler, NBA'de uzun yıllar Dallas Mavericks forması giyen Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev yapabilen 35 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez Avrupa basketbolunda mücadele etmeye hazırlanıyor.
FENERBAHÇE TARFİN'DEN RESMÎ AÇIKLAMA
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell transferini duyurarak 2,08 metre boyundaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını bildirdi.
Kulübün açıklamasında Kanadalı basketbolcunun Stanford Üniversitesi'nde başlayan kariyerine, NBA'deki performansına ve Dallas Mavericks ile yaşadığı başarılara yer verildi.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncuya başarı dileklerini ileterek transferini kamuoyuyla paylaştı.
NBA'DE 768 MAÇLIK TECRÜBE
Dwight Powell, NBA kariyerinde Boston Celtics ve Dallas Mavericks formalarıyla toplam 768 normal sezon karşılaşmasında görev yaptı.
Kanadalı basketbolcu, söz konusu müsabakalarda 6,5 sayı, 4,2 ribaund ve 1 asist ortalamaları yakaladı.
NBA kariyerinin büyük bölümünü Dallas Mavericks'te geçiren Powell, Teksas ekibinin uzun rotasyonundaki önemli isimlerden biri oldu.
2024 YILINDA NBA FİNALİ OYNADI
Dwight Powell, Dallas Mavericks'in 2023-2024 sezonunda NBA Finalleri'ne yükseldiği kadroda yer aldı.
Dallas temsilcisi, Batı Konferansı'nı şampiyon tamamlayarak NBA Finali'nde Boston Celtics ile karşı karşıya geldi.
Mavericks, seriyi 4-1 kaybederken Powell kariyerinde NBA Finali deneyimi yaşadı.
DALLAS MAVERICKS'TE 26 SAYILIK REKOR
Kanadalı uzun, NBA kariyerinin önemli bireysel performanslarından birini 6 Mart 2019 tarihinde Washington Wizards karşısında sergiledi.
Powell, rakip potaya 26 sayı göndererek NBA kariyerindeki en yüksek sayı performansına ulaştı.
2021-2022 sezonunda Dallas Mavericks'in normal sezondaki 82 karşılaşmasının tamamında görev yapan tecrübeli oyuncu, dayanıklılığıyla da öne çıktı.
STANFORD'DAN NBA'E UZANAN KARİYER
20 Temmuz 1991 tarihinde Kanada'nın Toronto kentinde dünyaya gelen Dwight Powell, kolej kariyerini Stanford Üniversitesi'nde geçirdi.
2012-2013 sezonunda 14,9 sayı ve 8,4 ribaund ortalamalarına ulaşan Powell, Pac-12 Konferansı'nda yılın en fazla gelişim gösteren oyuncusu ödülünü kazandı.
Üniversitedeki son sezonunda ise 14 sayı ve 6,9 ribaund ortalamalarıyla oynayarak All-Pac-12 en iyi beşine seçildi.
2014 YILINDA NBA'E ADIM ATTI
Dwight Powell, 2014 NBA Draftı'nda Charlotte Hornets tarafından ikinci tur 45. sıradan seçildi.
Draft hakları Cleveland Cavaliers'a devredilen Kanadalı uzun, daha sonra Boston Celtics'e transfer oldu.
18 Aralık 2014 tarihinde Rajon Rondo ile birlikte Dallas Mavericks'in yolunu tutan Powell, uzun yıllar Teksas ekibinin formasını giydi.
FENERBAHÇE'NİN POTASINA NBA TAKVİYESİ
NBA'de edindiği tecrübeyle dikkat çeken Dwight Powell, sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe Tarfin'in uzun rotasyonunda görev yapacak.
Kanadalı basketbolcu, pota altındaki fiziksel mücadelesi, ribaund katkısı ve ikili oyunlardaki etkinliğiyle sarı-lacivertlilerin yeni sezon hedeflerine katkı sağlamaya çalışacak.