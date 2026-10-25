Alperen Şengün, 17 sayı ve 10 ribauntla Houston Rockets'ın galibiyetine katkı sağladı. (Foto: AFP)



ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE PERFORMANSI



Houston Rockets'ın Atlanta Hawks karşısında elde ettiği galibiyette milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Rockets'ta Kevin Durant 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Reed Sheppard ve Tari Eason 19'ar sayı kaydetti.



HOUSTON ROCKETS ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI



Ev sahibi Atlanta Hawks'ta Jalen Johnson'ın 26 sayı ve 16 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Hawks forması giyen Dyson Daniels ve Nickeil Alexander-Walker ise karşılaşmayı 18'er sayıyla tamamladı.

Houston Rockets, 121-114'lük galibiyetle üst üste üçüncü maçını kazandı.