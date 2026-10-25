NBA'de Alperen Şengün fırtınası! Double-double yaptı: Houston Rockets üst üste 3. galibiyetini aldı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli yıldız Alperen Şengün'ün double-double yaptığı karşılaşmada Atlanta Hawks'ı 121-114 mağlup etti. 17 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle galibiyete katkı sağlayan Alperen Şengün, takımının üst üste üçüncü galibiyetinde önemli rol oynadı. Philadelphia 76ers ise Milwaukee Bucks'ı 127-116 yenerek sezona 3'te 3 ile başladı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan 8 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 121-114 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada Alperen Şengün, double-double performansıyla takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN DOUBLE-DOUBLE PERFORMANSI
Houston Rockets'ın Atlanta Hawks karşısında elde ettiği galibiyette milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
Rockets'ta Kevin Durant 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, Reed Sheppard ve Tari Eason 19'ar sayı kaydetti.
HOUSTON ROCKETS ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI
Ev sahibi Atlanta Hawks'ta Jalen Johnson'ın 26 sayı ve 16 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Hawks forması giyen Dyson Daniels ve Nickeil Alexander-Walker ise karşılaşmayı 18'er sayıyla tamamladı.
Houston Rockets, 121-114'lük galibiyetle üst üste üçüncü maçını kazandı.
PHILADELPHIA 76ERS SEZONA 3'TE 3 İLE BAŞLADI
NBA'de gecenin bir diğer karşılaşmasında Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 127-116 mağlup etti.
Philadelphia ekibi bu sonuçla sezondaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.
Joel Embiid, 28 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle triple-double performansı sergiledi. 76ers'ta Jaylen Brown 27, Tyrese Maxey ise 26 sayı kaydetti.
ADEM BONA DA SAHAYA ÇIKTI
Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona, Milwaukee Bucks karşısında yaklaşık 10 dakika süre aldı. Bona, karşılaşmayı 1 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.
Milwaukee Bucks'ta Jaime Jaquez Jr 21, Kel'el Ware ise 19 sayıyla oynadı.