Kartal evinde mağlup! Dünya devi karşısında avantajını kullanamadı
Beşiktaş, EuroLeague’de Barcelona’yı konuk ettiği karşılaşmadan 95-82 mağlup ayrıldı. İlk çeyreği 27-25 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, devreye 49-48 geride girerken İspanyol ekibi ikinci yarıda farkı açarak galibiyete ulaştı. Kartal, Valencia Basket'in ardından 3. haftada ikinci kez İspanyol temsilcisine yenildi.
Beşiktaş, EuroLeague'de sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar ilk çeyreğini önde tamamladığı mücadelede ikinci yarıda üstünlüğü rakibine bıraktı ve parkeden 95-82 mağlup ayrıldı.
İlk haftada Valencia Basket'e 96-94 mağlup olan Kartal, ikinci kez İspanyol temsilcisine yenildi.
BEŞİKTAŞ İYİ BAŞLADI
EuroLeague mücadelesine etkili başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 27-25 üstün tamamladı. Barcelona ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koydu ve devre arasına 49-48 önde girdi.
BARCELONA ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARKI AÇTI
İkinci yarıya daha iyi başlayan İspanyol ekibi, üçüncü periyotta Beşiktaş'a 25-20 üstünlük kurdu. Barcelona son çeyreğe 74-68 önde girdi.
SON PERİYOTTA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Beşiktaş son bölümde farkı kapatmaya çalışsa da Barcelona skor avantajını bırakmadı. Final periyodunu 21-14 önde geçen konuk ekip, EuroLeague karşılaşmasını 95-82 kazandı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. periyot: Beşiktaş 27-25 Barcelona
2. periyot: Beşiktaş 48-49 Barcelona
3. periyot: Beşiktaş 68-74 Barcelona
Maç sonucu: Beşiktaş 82-95 Barcelona