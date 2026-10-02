Beşiktaş, EuroLeague'de sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar ilk çeyreğini önde tamamladığı mücadelede ikinci yarıda üstünlüğü rakibine bıraktı ve parkeden 95-82 mağlup ayrıldı.

İlk haftada Valencia Basket'e 96-94 mağlup olan Kartal, ikinci kez İspanyol temsilcisine yenildi.