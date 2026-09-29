Fenerbahçe Tarfin 100'ü gördü! Alman devine karşı 24 sayı fark
EuroLeague'in 2. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Bayern Münih'i 100-76 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı. İlk çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, farkı bir ara 27 sayıya kadar çıkarırken Alman ekibine geri dönüş şansı tanımadı. Bayern Münih ise EuroLeague'deki ilk yenilgisini İstanbul'da aldı.
EuroLeague'de sezona Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Tarfin, ikinci hafta mücadelesinde Bayern Münih'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, Alman temsilcisini 100-76 mağlup ederek Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etti. Fenerbahçe bu sonuçla 2'de 2 yaparken Bayern Münih ilk mağlubiyetini yaşadı.
İLK ÇEYREKTE FARK AÇILDI
Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Tarfin, ilk 5 dakikayı 16-9 üstün geçti. Kenardan gelen oyuncuların da skor katkısı vermesiyle temposunu artıran sarı-lacivertliler, henüz ilk periyot içinde farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Bayern Münih, çeyreğin son bölümünde Da Silva ile basket bulsa da Fenerbahçe ilk 10 dakikayı 31-15 önde tamamladı.
DEVREYE 19 SAYI FARKLA GİRDİ
İlk periyottaki ritmini ikinci çeyreğe de taşıyan Fenerbahçe, hem hücumda hem savunmada oyunun kontrolünü bırakmadı. Bayern Münih'in farkı eritme çabalarına izin vermeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 50-31 üstün girdi. İlk yarıda oluşan 19 sayılık fark, karşılaşmanın kalan bölümünün de seyrini belirledi.
FENERBAHÇE VİTES YÜKSELTTİ
İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Fenerbahçe Tarfin, rakibinin top kayıplarını ve savunmadaki açıklarını iyi değerlendirdi. Sarı-lacivertliler üçüncü çeyrekte farkı 70-43 ile 27 sayıya kadar taşırken Bayern Münih oyuna ortak olmakta zorlandı. Ev sahibi ekip final periyoduna 75-51'lik 24 sayılık avantajla girdi.
BAYERN'E DÖNÜŞ İZNİ VERMEDİ
Son çeyreğe büyük bir avantajla başlayan Fenerbahçe, skor üstünlüğünün verdiği rahatlığa rağmen oyun disiplininden kopmadı. Alman ekibinin farkı azaltma girişimlerine yanıt veren sarı-lacivertliler, karşılaşmanın sonuna kadar kontrolü elinde tuttu ve mücadeleyi 100-76 kazandı.
AVRUPA'DA 2'DE 2
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etmişti. Bayern Münih karşısında alınan 24 sayılık galibiyetle birlikte sarı-lacivertliler derecesini 2-0'a taşıdı. Bayern Münih ise ilk hafta Hapoel Tel Aviv'i mağlup ettikten sonra İstanbul'da sezonun ilk yenilgisini aldı.
SIRADAKİ RAKİP DUBAİ
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında 2 Ekim Cuma günü Dubai Basketball'ı konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.