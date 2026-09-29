EuroLeague'de sezona Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Tarfin, ikinci hafta mücadelesinde Bayern Münih'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, Alman temsilcisini 100-76 mağlup ederek Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etti. Fenerbahçe bu sonuçla 2'de 2 yaparken Bayern Münih ilk mağlubiyetini yaşadı.

İLK ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Tarfin, ilk 5 dakikayı 16-9 üstün geçti. Kenardan gelen oyuncuların da skor katkısı vermesiyle temposunu artıran sarı-lacivertliler, henüz ilk periyot içinde farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Bayern Münih, çeyreğin son bölümünde Da Silva ile basket bulsa da Fenerbahçe ilk 10 dakikayı 31-15 önde tamamladı.