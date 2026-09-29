Anadolu Efes dünya devini evinde devirdi! Elijah Dozier'den muhteşem performans
EuroLeague’in 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid’i 94-84 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. İkinci çeyrekte yakaladığı seriyle kontrolü ele geçiren lacivert-beyazlılar, son bölümde İspanyol ekibinin dönüşüne izin vermedi. Elijah Dozier 18 sayıyla galibiyetin öne çıkan ismi olurken Real Madrid ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. İlk hafta galibiyetle tanışamayan lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde oynadığı mücadelede İspanyol temsilcisini 94-84 mağlup ederek bu sezon Avrupa'daki ilk zaferine ulaştı. Real Madrid ise ikinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.
İLK PERİYOT NEFES KESTİ
Karşılaşmaya iki takım da hücumda yüksek yüzdeyle başladı. İlk dakikalardan itibaren karşılıklı basketlerle geçen mücadelede skor üstünlüğü sık sık el değiştirdi. Real Madrid, çekişmeli geçen ilk periyodu 29-27 önde tamamladı. Anadolu Efes, ikinci çeyrekte savunmadaki sertliğini artırırken dış atışlarda da ritim buldu.
EFES'TEN MÜTHİŞ SERİ
İkinci periyodun son 3 dakika 40 saniyesinde arka arkaya üçlükler bulan lacivert-beyazlılar, farkı çift hanelere taşıdı. Hücumdaki etkili oyununu savunmayla destekleyen Anadolu Efes, soyunma odasına 53-41 üstün gitti. Ev sahibi ekip böylece ilk yarının son bölümünde yakaladığı seriyle karşılaşmanın kontrolünü ele geçirdi.
REAL MADRID FARKI ERİTTİ
Üçüncü çeyrekte tempo düşmedi. İki takımın da hücumda skor üretmeyi sürdürdüğü bölümde Real Madrid farkı eritmeye başladı. İspanyol temsilcisi aradaki farkı 7 sayıya kadar indirse de Anadolu Efes son periyoda 72-65 önde girdi. Real Madrid, final periyodunda özellikle boyalı alanı etkili kullanarak yeniden maça ortak oldu.
FARK 4'E KADAR İNDİ
Konuk ekip, karşılaşmanın 37. dakikasında farkı 4 sayıya kadar düşürdü ve skor 82-78'e geldi. Kritik dakikalarda hata yapmayan Anadolu Efes ise rakibinin geri dönüşüne izin vermedi. Lacivert-beyazlılar son bölümde hem hücumda hem savunmada daha doğru tercihler yaparak farkı yeniden açtı ve mücadeleden 94-84 galip ayrıldı.
DOZIER 18 SAYIYLA ÖNE ÇIKTI
Anadolu Efes'te Dozier 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Strazel 14, James ve Loyd ise 12'şer sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Saric 10, Fernando 8 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Real Madrid'de Campazzo'nun 16 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Okeke 11, Smith ve Feliz ise 10'ar sayı üretti.
EFES İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'deki ikinci maçında ilk galibiyetine ulaşarak derecesini 1 galibiyet, 1 mağlubiyete getirdi. Real Madrid ise sezona 2 mağlubiyetle başladı.
MAÇIN SKOR DAĞILIMI
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Milan Nedovic, Saulius Racys, Vasiliki Tsaroucha
Anadolu Efes: Strazel 14, James 12, Dozier 18, Saric 10, Fernando 8, Loyd 12, Yusta 3, Russell 5, Malcolm 2, Ercan Osmani 5, Jones 5
Real Madrid: Campazzo 16, Smith 10, Deck 2, Pradilla 4, Tavares 8, Luwawu-Cabarrot, Abalde 3, Okeke 11, Maledon 9, Jantunen 7, Feliz 10, Jones 4
1. Periyot: 27-29
Devre: 53-41
3. Periyot: 72-65
Maç sonucu: 94-84