EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. İlk hafta galibiyetle tanışamayan lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde oynadığı mücadelede İspanyol temsilcisini 94-84 mağlup ederek bu sezon Avrupa'daki ilk zaferine ulaştı. Real Madrid ise ikinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı. İLK PERİYOT NEFES KESTİ Karşılaşmaya iki takım da hücumda yüksek yüzdeyle başladı. İlk dakikalardan itibaren karşılıklı basketlerle geçen mücadelede skor üstünlüğü sık sık el değiştirdi. Real Madrid, çekişmeli geçen ilk periyodu 29-27 önde tamamladı. Anadolu Efes, ikinci çeyrekte savunmadaki sertliğini artırırken dış atışlarda da ritim buldu. EFES'TEN MÜTHİŞ SERİ İkinci periyodun son 3 dakika 40 saniyesinde arka arkaya üçlükler bulan lacivert-beyazlılar, farkı çift hanelere taşıdı. Hücumdaki etkili oyununu savunmayla destekleyen Anadolu Efes, soyunma odasına 53-41 üstün gitti. Ev sahibi ekip böylece ilk yarının son bölümünde yakaladığı seriyle karşılaşmanın kontrolünü ele geçirdi.

Anadolu Efes ilk galibiyetini aldı REAL MADRID FARKI ERİTTİ Üçüncü çeyrekte tempo düşmedi. İki takımın da hücumda skor üretmeyi sürdürdüğü bölümde Real Madrid farkı eritmeye başladı. İspanyol temsilcisi aradaki farkı 7 sayıya kadar indirse de Anadolu Efes son periyoda 72-65 önde girdi. Real Madrid, final periyodunda özellikle boyalı alanı etkili kullanarak yeniden maça ortak oldu. FARK 4'E KADAR İNDİ Konuk ekip, karşılaşmanın 37. dakikasında farkı 4 sayıya kadar düşürdü ve skor 82-78'e geldi. Kritik dakikalarda hata yapmayan Anadolu Efes ise rakibinin geri dönüşüne izin vermedi. Lacivert-beyazlılar son bölümde hem hücumda hem savunmada daha doğru tercihler yaparak farkı yeniden açtı ve mücadeleden 94-84 galip ayrıldı.