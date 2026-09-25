Fenerbahçe Tarfin Euroleague'e müthiş başladı! İlk maçta 10 sayılık fark
EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde elde ettiği 10 sayılık galibiyetle yeni sezona 1 galibiyetle başladı.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 2026-2027 sezonundaki ilk maçında İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 78-68 yenerek Avrupa macerasına galibiyetle başladı.
İLK YARI NEFES KESTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Tarfin, ilk periyodu 23-17 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Virtus Bologna farkı eriterek mücadeleye ortak oldu. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 39-38'lik skorla önde gitti.
SON ÇEYREĞE 4 SAYI FARKLA GİRDİ
Üçüncü periyotta rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Fenerbahçe Tarfin, son 10 dakikaya 59-55 üstünlükle girdi. Final periyodunda hücumdaki etkinliğini artıran sarı-lacivertliler, farkı çift hanelere taşıyarak mücadeleden 78-68 galip ayrıldı.
EUROLEAGUE'E 10 SAYILIK GALİBİYETLE BAŞLADI
Yeni sezonun açılış maçında Virtus Bologna'yı deviren Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'deki ilk galibiyetini elde etti. İtalya temsilcisi ise İstanbul deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı.