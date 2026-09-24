Karşılaşmaya etkili giren Anadolu Efes , henüz 5. dakikada skoru 20-6'ya getirerek 14 sayılık fark yakaladı. İlk periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan lacivert-beyazlılar, ikinci çeyreğe 25-16 üstün girdi.

İspanyol temsilcisinde Dario Brizuela 20, Kevin Punter ise 19 sayıyla Barcelona'nın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Anadolu Efes'te Mike James 22 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Dario Saric 17 sayılık katkı sağladı.

SON ÇEYREĞE ÖNDE GİRDİ

Üçüncü çeyrekte iki takım da skor üstünlüğünü ele geçirmek için mücadele ederken Anadolu Efes, Dario Saric'in hücumdaki performansıyla yeniden öne geçti. Lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 67-63 üstünlükle girdi.