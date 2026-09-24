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Anadolu Efes İspanya'da istediğini alamadı! Sezona kötü başlangıç

EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-82 yenildi. Mücadelenin büyük bölümünü önde geçiren lacivert-beyazlılar, son çeyrekte üstünlüğünü koruyamayarak sezona mağlubiyetle başladı.

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Anadolu Efes İspanya'da istediğini alamadı! Sezona kötü başlangıç

Karşılaşmaya etkili giren Anadolu Efes, henüz 5. dakikada skoru 20-6'ya getirerek 14 sayılık fark yakaladı. İlk periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan lacivert-beyazlılar, ikinci çeyreğe 25-16 üstün girdi.

İspanyol temsilcisinde Dario Brizuela 20, Kevin Punter ise 19 sayıyla Barcelona'nın galibiyetinde önemli rol oynadı.İspanyol temsilcisinde Dario Brizuela 20, Kevin Punter ise 19 sayıyla Barcelona'nın galibiyetinde önemli rol oynadı.

BARCELONA'DAN İKİNCİ ÇEYREKTE GERİ DÖNÜŞ

İkinci periyotta hücumdaki etkinliğini artıran Barcelona, Dario Brizuela'nın kaydettiği sayılarla farkı eritti. İspanyol temsilcisi, devre arasına 45-44 önde gitmeyi başardı.

Anadolu Efes'te Mike James 22 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Dario Saric 17 sayılık katkı sağladı.Anadolu Efes'te Mike James 22 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Dario Saric 17 sayılık katkı sağladı.

SON ÇEYREĞE ÖNDE GİRDİ

Üçüncü çeyrekte iki takım da skor üstünlüğünü ele geçirmek için mücadele ederken Anadolu Efes, Dario Saric'in hücumdaki performansıyla yeniden öne geçti. Lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 67-63 üstünlükle girdi.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu.Anadolu Efes, EuroLeague'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu.

SON BÖLÜMDE BARCELONA KAZANDI

Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Anadolu Efes, yaptığı basit hatalar nedeniyle skor avantajını kaybetti. Kritik anlarda bulduğu basketlerle öne geçen Barcelona, karşılaşmadan 89-82 galip ayrılarak EuroLeague'de yeni sezona galibiyetle başladı.

MIKE JAMES'İN 22 SAYISI YETMEDİ

Barcelona'da Dario Brizuela 20, Kevin Punter ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Anadolu Efes'te 22 sayı üreten Mike James maçın en skorer oyuncusu olurken Dario Saric'in 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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