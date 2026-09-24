Anadolu Efes İspanya'da istediğini alamadı! Sezona kötü başlangıç
EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-82 yenildi. Mücadelenin büyük bölümünü önde geçiren lacivert-beyazlılar, son çeyrekte üstünlüğünü koruyamayarak sezona mağlubiyetle başladı.
Karşılaşmaya etkili giren Anadolu Efes, henüz 5. dakikada skoru 20-6'ya getirerek 14 sayılık fark yakaladı. İlk periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan lacivert-beyazlılar, ikinci çeyreğe 25-16 üstün girdi.
BARCELONA'DAN İKİNCİ ÇEYREKTE GERİ DÖNÜŞ
İkinci periyotta hücumdaki etkinliğini artıran Barcelona, Dario Brizuela'nın kaydettiği sayılarla farkı eritti. İspanyol temsilcisi, devre arasına 45-44 önde gitmeyi başardı.
SON ÇEYREĞE ÖNDE GİRDİ
Üçüncü çeyrekte iki takım da skor üstünlüğünü ele geçirmek için mücadele ederken Anadolu Efes, Dario Saric'in hücumdaki performansıyla yeniden öne geçti. Lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 67-63 üstünlükle girdi.
SON BÖLÜMDE BARCELONA KAZANDI
Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Anadolu Efes, yaptığı basit hatalar nedeniyle skor avantajını kaybetti. Kritik anlarda bulduğu basketlerle öne geçen Barcelona, karşılaşmadan 89-82 galip ayrılarak EuroLeague'de yeni sezona galibiyetle başladı.
MIKE JAMES'İN 22 SAYISI YETMEDİ
Barcelona'da Dario Brizuela 20, Kevin Punter ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Anadolu Efes'te 22 sayı üreten Mike James maçın en skorer oyuncusu olurken Dario Saric'in 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.