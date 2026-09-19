Son çeyrekte yeniden kontrolü eline alan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleyi 85-77 kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Süper Kupa'yı üçüncü sırada tamamlarken Dubai Basketbol dördüncü oldu.

Tucker 23 sayıyla oynadı

TUCKER 23 SAYI ATTI

Fenerbahçe Tarfin'de Tucker 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Forrest ve Baldwin 11'er sayı, Shields 10 sayı, Key 8 sayı, Clyburn 6 sayı, Silva ve Sargiunas 4'er sayı, Melli 3 sayı, Onuralp Bitim ve Sertaç Şanlı 2'şer sayı, Melih Mahmutoğlu ise 1 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Dubai Basketbol'da Okobo ve Bertans 14'er sayıyla öne çıktı.

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