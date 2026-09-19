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Fenerbahçe Tarfin üçüncülük maçında galip!

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi kazanarak organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

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Fenerbahçe Tarfin üçüncülük maçında galip!

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı. Tucker ve Shields'ın skor katkısıyla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 47-39 önde gitti.

DUBAI BASKETBOL ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıda hücumda etkili olan Dubai Basketbol, farkı kapattı. Üçüncü periyot sonunda 65-64 öne geçen Dubai temsilcisi, final periyoduna avantajlı girdi.

Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol'u 85-77 yendiFenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol'u 85-77 yendi

SON PERİYOTTA FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

Son çeyrekte yeniden kontrolü eline alan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleyi 85-77 kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Süper Kupa'yı üçüncü sırada tamamlarken Dubai Basketbol dördüncü oldu.

Tucker 23 sayıyla oynadıTucker 23 sayıyla oynadı

TUCKER 23 SAYI ATTI

Fenerbahçe Tarfin'de Tucker 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Forrest ve Baldwin 11'er sayı, Shields 10 sayı, Key 8 sayı, Clyburn 6 sayı, Silva ve Sargiunas 4'er sayı, Melli 3 sayı, Onuralp Bitim ve Sertaç Şanlı 2'şer sayı, Melih Mahmutoğlu ise 1 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Dubai Basketbol'da Okobo ve Bertans 14'er sayıyla öne çıktı.

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Fenerbahçe Tarfin üçüncülük maçında galip!-4 Fenerbahçe Tarfin üçüncülük maçında galip!-5 Fenerbahçe Tarfin üçüncülük maçında galip!-6

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