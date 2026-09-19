Fenerbahçe Tarfin üçüncülük maçında galip!
Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa üçüncülük maçında Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi kazanarak organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı. Tucker ve Shields'ın skor katkısıyla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 47-39 önde gitti.
DUBAI BASKETBOL ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıda hücumda etkili olan Dubai Basketbol, farkı kapattı. Üçüncü periyot sonunda 65-64 öne geçen Dubai temsilcisi, final periyoduna avantajlı girdi.
SON PERİYOTTA FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
Son çeyrekte yeniden kontrolü eline alan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleyi 85-77 kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Süper Kupa'yı üçüncü sırada tamamlarken Dubai Basketbol dördüncü oldu.
TUCKER 23 SAYI ATTI
Fenerbahçe Tarfin'de Tucker 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Forrest ve Baldwin 11'er sayı, Shields 10 sayı, Key 8 sayı, Clyburn 6 sayı, Silva ve Sargiunas 4'er sayı, Melli 3 sayı, Onuralp Bitim ve Sertaç Şanlı 2'şer sayı, Melih Mahmutoğlu ise 1 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Dubai Basketbol'da Okobo ve Bertans 14'er sayıyla öne çıktı.