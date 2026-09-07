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Potanın Perileri Dünya Şampiyonası'na galibiyet alamadan veda etti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşılaştı. Mücadeleden 75-71 mağlup ayrılan milliler turnuvaya galibiyet alamadan veda etti.

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Potanın Perileri Dünya Şampiyonası'na galibiyet alamadan veda etti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşılaştı.

İlk iki maçında Belçika ve Avustralya'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekip, üst tura çıkabilmek için Porto Riko karşısında galibiyet aradı.

Ancak mücadeleden 75-71'lik yenilgiyle ayrılan Milliler, Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu grup aşamasında tamamladı.

İLK İKİ MAÇTA GALİBİYET GELMEDİ

Potanın Perileri, C Grubu'ndaki ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Milliler, güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamazken sahadan 89-75 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmanın ardından ikinci maçına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avustralya ile kozlarını paylaştı.

Avustralya karşısında da rakibinin üstünlüğüne engel olamayan ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 87-71 kaybetti. Böylece Milliler, gruptaki ilk iki maçını mağlubiyetle tamamladı ve bir üst tura çıkma şansını son karşılaşmaya taşıdı.

Potanın Perileri Dünya Şampiyonası'na galibiyet alamadan veda etti!-2

PORTO RİKO KARŞISINDA DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Grubun üçüncü maçında Porto Riko ile karşılaşan A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadeleyi 75-71 kaybetti. Alınan bu sonuçla birlikte Milliler, C Grubu'ndaki üç maçını da mağlubiyetle tamamladı.

Belçika ve Avustralya karşılaşmalarının ardından Porto Riko karşısında da galibiyete ulaşamayan Potanın Perileri, böylece FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemedi.

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