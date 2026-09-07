Potanın Perileri Dünya Şampiyonası'na galibiyet alamadan veda etti!
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşılaştı. Mücadeleden 75-71 mağlup ayrılan milliler turnuvaya galibiyet alamadan veda etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Porto Riko ile karşılaştı.
İlk iki maçında Belçika ve Avustralya'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekip, üst tura çıkabilmek için Porto Riko karşısında galibiyet aradı.
Ancak mücadeleden 75-71'lik yenilgiyle ayrılan Milliler, Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu grup aşamasında tamamladı.
İLK İKİ MAÇTA GALİBİYET GELMEDİ
Potanın Perileri, C Grubu'ndaki ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Milliler, güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamazken sahadan 89-75 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmanın ardından ikinci maçına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avustralya ile kozlarını paylaştı.
Avustralya karşısında da rakibinin üstünlüğüne engel olamayan ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 87-71 kaybetti. Böylece Milliler, gruptaki ilk iki maçını mağlubiyetle tamamladı ve bir üst tura çıkma şansını son karşılaşmaya taşıdı.
PORTO RİKO KARŞISINDA DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ
Grubun üçüncü maçında Porto Riko ile karşılaşan A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadeleyi 75-71 kaybetti. Alınan bu sonuçla birlikte Milliler, C Grubu'ndaki üç maçını da mağlubiyetle tamamladı.
Belçika ve Avustralya karşılaşmalarının ardından Porto Riko karşısında da galibiyete ulaşamayan Potanın Perileri, böylece FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçemedi.