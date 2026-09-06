Potanın Perileri, Kadınlar Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında da puanla tanışamadı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya'ya 87-71'lik skorla kaybetti. Müsabakaya Avustralya daha iyi başlayan taraf oldu. İlk periyodu 21-15 önde kapatan Avustralya, ikinci çeyrekte de skor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 40-30 önde gitti. Türkiye ikinci yarıda farkı eritmeye çalışsa da geri dönüşü tamamlayamadı. Avustralya mücadeleyi 87-71 kazanırken, kaynak metne göre Sevgi Uzun 24 sayıyla Milli Takım'ın en skorer oyuncusu oldu.

AVUSTRALYA İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI Karşılaşmaya etkili giren Avustralya, ilk 10 dakikayı 6 sayılık farkla 21-15 üstün tamamladı. İkinci periyotta da oyunun kontrolünü bırakmayan Avustralya, devre arasına 40-30'luk avantajla girdi. Türkiye ikinci yarıda hücumdaki çabasıyla farkı kapatmaya çalıştı ancak rakibinin skor üretimine karşılık veremedi. ÜÇ SAYI ÇİZGİSİNDE YÜZDE 26,9 Ay-yıldızlılar üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 26,9'da kaldı ve ribaundlarda da Avustralya üstünlük kurdu. Avustralya kalan bölümde skor avantajını korudu ve parkeden 87-71 galip ayrıldı. Türkiye'de Sevgi Uzun 24 sayı ve 6 asistle oynadı. Gökşen Fitik 11 sayı üretirken Elif Bayram 8 sayı ve 5 ribaund, Ayşe Cora ise 7 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Avustralya'da Ezi Magbegor 21 sayı ve 3 ribaund kaydetti. Stephanie Talbot 17 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynarken Alexandra Fowler 10 sayı ve 4 ribaund üretti.