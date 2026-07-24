Lebron James

LEBRON JAMES PHILADELPHIA'YI SEÇTİ

LeBron James, yeni sezonda Philadelphia 76ers forması giyeceğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilan etti. Kariyerine devam edip etmeme konusunda sezon sonunda ciddi değerlendirmeler yaptığını belirten yıldız oyuncu, basketbola duyduğu sevginin sürdüğünü ve bir şampiyonluk için daha mücadele etmek istediğini ifade etti. James, Philadelphia'nın şampiyonluk seviyesine ulaşmasına yardımcı olabileceğine inandığını ve yeni taraftar kitlesiyle kariyerinin son yolculuğuna çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

2 YILLIK 8 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

LeBron James ile Philadelphia 76ers arasında varılan anlaşmanın mali şartları da belli oldu. 41 yaşındaki basketbolcunun 2 yıllık sözleşme karşılığında toplam 8 milyon dolar kazanacağı bildirildi. Anlaşmanın ikinci sezonunda oyuncu opsiyonu yer alacak. LeBron James, böylece önceki sezon Los Angeles Lakers'tan aldığı ücretin oldukça altında bir kontratı kabul ederek şampiyonluk yarışında yer alabilecek bir kadroyu tercih etti. Philadelphia 76ers ise haberin hazırlandığı sırada transferi kendi kanallarından resmen duyurmadı.