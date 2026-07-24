LeBron James'in yeni takımı belli oldu! 2 yıllık imza
NBA tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer alan LeBron James’in yeni adresi Philadelphia 76ers oldu. 41 yaşındaki yıldız, ikinci sezonu oyuncu opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık ve toplam 8 milyon dolar değerindeki sözleşmeye imza atacak.
Los Angeles Lakers'taki sekiz yıllık dönemini tamamlayan LeBron James, haftalar süren bekleyişin ardından kararını açıkladı. Tecrübeli basketbolcu, Philadelphia'nın şampiyonluk hedefinin parçası olacağına inandığını belirterek kariyerindeki son büyük tercihini yaptığını duyurdu.
LEBRON JAMES PHILADELPHIA'YI SEÇTİ
LeBron James, yeni sezonda Philadelphia 76ers forması giyeceğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilan etti. Kariyerine devam edip etmeme konusunda sezon sonunda ciddi değerlendirmeler yaptığını belirten yıldız oyuncu, basketbola duyduğu sevginin sürdüğünü ve bir şampiyonluk için daha mücadele etmek istediğini ifade etti. James, Philadelphia'nın şampiyonluk seviyesine ulaşmasına yardımcı olabileceğine inandığını ve yeni taraftar kitlesiyle kariyerinin son yolculuğuna çıkmaya hazır olduğunu söyledi.
2 YILLIK 8 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME
LeBron James ile Philadelphia 76ers arasında varılan anlaşmanın mali şartları da belli oldu. 41 yaşındaki basketbolcunun 2 yıllık sözleşme karşılığında toplam 8 milyon dolar kazanacağı bildirildi. Anlaşmanın ikinci sezonunda oyuncu opsiyonu yer alacak. LeBron James, böylece önceki sezon Los Angeles Lakers'tan aldığı ücretin oldukça altında bir kontratı kabul ederek şampiyonluk yarışında yer alabilecek bir kadroyu tercih etti. Philadelphia 76ers ise haberin hazırlandığı sırada transferi kendi kanallarından resmen duyurmadı.
RICH PAUL KARARI DOĞRULADI
LeBron James'in Philadelphia 76ers'ı tercih ettiği yönündeki gelişme, oyuncunun menajeri ve Klutch Sports CEO'su Rich Paul tarafından da doğrulandı. James'in Lakers'tan ayrılacağı daha önce Rich Paul aracılığıyla açıklanmış ancak yıldız oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği netlik kazanmamıştı. Philadelphia, Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Golden State Warriors'ın da yer aldığı transfer yarışında LeBron James'i kadrosuna katan takım oldu. James, Philadelphia kararını kariyerinin "son tercihi" olarak tanımladı.
YILDIZLAR BİR ARAYA GELDİ
LeBron James, Philadelphia'da Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown'ın bulunduğu kadroya katılacak. Philadelphia 76ers, temmuz ayında Jaylen Brown'ı Boston Celtics'ten kadrosuna dahil etmişti. Brown, 2025-2026 sezonunda 28,7 sayı, 6,9 ribaund ve 5,1 asist ortalamalarıyla kariyerinin en üretken dönemini geçirmişti. LeBron James'in oyun kurma yeteneği, saha görüşü ve tecrübesiyle Philadelphia'nın hücum organizasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. James, Embiid, Maxey ve Brown'ın aynı kadroda buluşmasıyla Philadelphia, yeni sezon öncesinde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri hâline geldi.
24. NBA SEZONUNA HAZIRLANIYOR
LeBron James, Philadelphia 76ers formasıyla NBA kariyerinin 24. sezonuna çıkacak. Tecrübeli basketbolcu, NBA tarihinde 24 sezon oynayan ilk oyuncu olarak bir rekora daha imza atacak. James, aralık ayında 42 yaşına girecek. LeBron James, kariyerinde daha önce Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers formalarını giydi. Philadelphia 76ers, yıldız oyuncunun NBA kariyerindeki dördüncü farklı takım olacak.
LAKERS DÖNEMİ SONA ERDİ
LeBron James, 2018 yılında katıldığı Los Angeles Lakers'ta sekiz sezon geçirdi. James, Lakers formasıyla 2020 yılında NBA şampiyonluğu yaşadı ve finallerin en değerli oyuncusu seçildi. Tecrübeli yıldız, Los Angeles döneminde 479 normal sezon karşılaşmasında 25,9 sayı, 7,9 asist ve 7,7 ribaund ortalamaları yakaladı. Lakers ile yollarını ayıran James, kariyerinin son bölümünde beşinci NBA şampiyonluğu için Philadelphia 76ers'ın kadrosuna katıldı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
LeBron James, 2025-2026 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla 60 normal sezon karşılaşmasına çıktı.41 yaşındaki basketbolcu bu maçlarda 20,9 sayı, 7,2 asist ve 6,1 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Kariyerinde 4 NBA şampiyonluğu ve 4 normal sezon MVP ödülü bulunan James, Philadelphia ile beşinci şampiyonluğunun peşinden koşacak.