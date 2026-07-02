Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik telefonu!

Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam'ı tebrik etti

TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek galibiyetinin ardından yaptığı telefon görüşmesinde Hidayet Türkoğlu ve Ergin Ataman'ı tebrik ederek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarısından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

5'TE 5 YAPAN MİLLİLERE DESTEK

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasında oynadığı beş karşılaşmayı da kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yoluna namağlup devam ederken Başkan Erdoğan da 12 Dev Adam'ın ortaya koyduğu başarılı performansı kutladı.

Burak Zihni Takvim.com.tr Basketbol