İngiltere Premier Lig 'in köklü kulüplerinden Manchester United 'da teknik direktör değişikliği de kötü gidişatı durduramadı. Michael Carrick ile yollarını ayırarak takımın başına Mauricio Pochettino'yu getiren İngiliz temsilcisi, Arjantinli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı ikinci lig karşılaşmasını da farklı kaybetti.

Brentford karşısında da puan alamayan Manchester United'ın Premier Lig'deki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi. Kırmızı Şeytanlar, söz konusu süreçte beş beraberlik ve beş mağlubiyet yaşadı.

Manchester United'ın başındaki ilk sınavında Liverpool'a 4-0 mağlup olan Pochettino, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile 2-2 berabere kaldı. Brentford karşısında da sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan Arjantinli teknik adam, üç resmî karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Michael Carrick ile yollarını ayıran İngiliz temsilcisi, takımın başına Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'yu getirmişti. (Fotoğraf :EPA)

1963'TEN BU YANA BİR İLK

Liverpool ve Brentford karşısında 4-0'lık skorlarla mağlup olan Manchester United, 1963 yılından bu yana ilk kez üst üste iki lig karşılaşmasını en az dört farklı yenilgiyle tamamladı.

Aston Villa ile oynadığı ve 4-4 berabere kaldığı mücadele de hesaba katıldığında İngiliz ekibi, son üç lig karşılaşmasında toplam 12 gol yedi. Manchester United, 1961'den bu yana ilk kez art arda üç lig maçında kalesinde en az dört gol gördü.

PREMIER LİG TARİHİNDE BİR İLK

Opta verilerine göre Manchester United, Premier Lig tarihinde art arda yedi devrenin her birinde kalesinde en az iki gol gören ilk takım oldu. İngiliz temsilcisi, tüm kulvarlarda çıktığı son sekiz karşılaşmada da en az iki gol yedi. Kırmızı Şeytanlar, 1977'den bu yana ilk kez böyle bir seri yaşadı.