Tarihin en ağır enkazı! Manchester United Brentford'da da yenildi
İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester United, sahasında konuk ettiği Brentford'a 4-0 mağlup oldu. Mauricio Pochettino yönetiminde çıktığı iki lig maçında da dört gol yiyen İngiliz devi, 12 karşılaşmada topladığı 8 puanla düşme hattında kaldı. Kırmızı Şeytanlar, 1963'ten bu yana yaşamadığı bir seriye de imza attı.
İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'da teknik direktör değişikliği de kötü gidişatı durduramadı. Michael Carrick ile yollarını ayırarak takımın başına Mauricio Pochettino'yu getiren İngiliz temsilcisi, Arjantinli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı ikinci lig karşılaşmasını da farklı kaybetti.
OLD TRAFFORD'DA 4 GOLLÜ HEZİMET
Manchester United, Premier Lig'in 12. haftasında Old Trafford'da Brentford'u ağırladı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 32. dakikalarda Callum Wilson, 82. dakikada Kristoffer Ajer ve uzatma dakikalarında Kevin Schade kaydetti.
Pochettino, Manchester United'ın başında çıktığı ilk iç saha karşılaşmasından 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
3 MAÇTA 10 GOL YEDİ
Manchester United'ın başındaki ilk sınavında Liverpool'a 4-0 mağlup olan Pochettino, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ile 2-2 berabere kaldı. Brentford karşısında da sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan Arjantinli teknik adam, üç resmî karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.
İngiliz ekibi, bu süreçte rakip filelere iki gol gönderirken kalesinde 10 gol gördü.
GALİBİYET HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI
Brentford karşısında da puan alamayan Manchester United'ın Premier Lig'deki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi. Kırmızı Şeytanlar, söz konusu süreçte beş beraberlik ve beş mağlubiyet yaşadı.
İngiliz devi, Premier Lig'in kurulduğu 1992 yılından bu yana en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.
1963'TEN BU YANA BİR İLK
Liverpool ve Brentford karşısında 4-0'lık skorlarla mağlup olan Manchester United, 1963 yılından bu yana ilk kez üst üste iki lig karşılaşmasını en az dört farklı yenilgiyle tamamladı.
Aston Villa ile oynadığı ve 4-4 berabere kaldığı mücadele de hesaba katıldığında İngiliz ekibi, son üç lig karşılaşmasında toplam 12 gol yedi. Manchester United, 1961'den bu yana ilk kez art arda üç lig maçında kalesinde en az dört gol gördü.
PREMIER LİG TARİHİNDE BİR İLK
Opta verilerine göre Manchester United, Premier Lig tarihinde art arda yedi devrenin her birinde kalesinde en az iki gol gören ilk takım oldu. İngiliz temsilcisi, tüm kulvarlarda çıktığı son sekiz karşılaşmada da en az iki gol yedi. Kırmızı Şeytanlar, 1977'den bu yana ilk kez böyle bir seri yaşadı.
96 YIL SONRA AYNI KÂBUS
Premier Lig'de geride kalan 12 haftanın hiçbirinde kalesini gole kapatamayan Manchester United, 1930-1931 sezonundan bu yana ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldı.
Old Trafford'da oynadığı altı lig karşılaşmasında 15 gol yiyen İngiliz devi, bu alanda da son 96 yılın en kötü performansını sergiledi. Manchester United, 1930-1931 sezonunda küme düşmüştü.
POCHETTINO ÜÇÜNCÜ İSİM OLDU
Mauricio Pochettino, Manchester United tarihinde göreve geldikten sonra çıktığı ilk iki lig karşılaşmasını da kaybeden üçüncü teknik direktör oldu. Arjantinli çalıştırıcıdan önce John Chapman 1921'de, Erik ten Hag ise 2022'de aynı sonuçlarla karşılaşmıştı.
BRENTFORD 89 YILLIK HASRETİ BİTİRDİ
Manchester United'ı deplasmanda dört golle mağlup eden Brentford, 1937'den bu yana ilk kez Old Trafford'da galibiyet elde etti.
Konuk ekibin Burkina Fasolu futbolcusu Dango Ouattara, karşılaşmada üç asist yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Brentford karşısında alınan farklı yenilginin ardından Manchester United taraftarları futbolculara ve yönetime tepki gösterdi. Pochettino, karşılaşmanın ardından oyuncularıyla birlikte tribünleri dolaştı.
19. SIRADA KALDI
Geride kalan 12 haftada bir galibiyet, beş beraberlik ve altı mağlubiyet yaşayan Manchester United, 8 puanla 19. sırada kaldı.
İngiliz temsilcisi, son sıradaki Crystal Palace'ın Hull City karşısında kazanması halinde haftayı Premier Lig'in son sırasında tamamlayacak.