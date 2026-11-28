Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 73-69 kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Tarfin karşısında parkeden galip ayrıldı. (Fotoğraf: AA)

NAMAĞLUP UNVANINI KORUDU

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Tarfin karşısında aldığı sonuçla ligde sekizinci galibiyetini elde etti ve namağlup unvanını korudu. Sarı-lacivertliler ise bu sezonki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

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