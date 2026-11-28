Kadınların derbisinde kazanan Aslan! Galatasaray potada Fenerbahçe'yi 73-69 yendi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Tarfin'i 73-69 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, derbide aldığı galibiyetle namağlup unvanını korurken üst üste sekizinci zaferini elde etti.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 73-69 kazandı.
İLK PERİYOT GALATASARAY'IN
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15 önde tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ikinci periyotta da skor üstünlüğünü sürdürdü. Fırat Okul'un öğrencileri, soyunma odasına 41-35 üstün girdi.
FENERBAHÇE FARKI AZALTTI
Üçüncü çeyrekte rakibine 20-18 üstünlük kuran Fenerbahçe Tarfin, farkı dört sayıya indirdi. Galatasaray Çağdaş Faktoring, son periyoda 59-55 önde girdi.
DERBİDE ZAFER GALATASARAY'IN
Mücadelenin son bölümünde skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 73-69 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı.
NAMAĞLUP UNVANINI KORUDU
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Tarfin karşısında aldığı sonuçla ligde sekizinci galibiyetini elde etti ve namağlup unvanını korudu. Sarı-lacivertliler ise bu sezonki ikinci mağlubiyetini yaşadı.