Liverpool - Manchester United Premier Lig maçı
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti. Anfield'da oynanan karşılaşmada konuk ekip 8. dakikada Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha ve Victor Munoz kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmada ikinci devrede de iki gol buldu.
MANCHESTER UNITED 8. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 8. dakikasında Manchester United forması giyen Leny Yoro, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rakibinin eksik kalmasının ardından Liverpool, 10. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 13. dakikada farkı ikiye çıkardı. Rio Ngumoha'nın asistinde Florian Wirtz topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.
İlk 45 dakika Liverpool'un iki farklı üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA İKİ GOL DAHA GELDİ
Liverpool, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. Ev sahibi ekip, 66. dakikada Bradley Barcola'nın asistinde Rio Ngumoha'nın kaydettiği golle farkı üçe çıkardı.
82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Florian Wirtz, bu kez golün hazırlayıcısı oldu. Alman futbolcunun asistinde Victor Munoz topu ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.
LIVERPOOL'DAN 28 ŞUT!
Karşılaşmanın istatistiklerinde de Liverpool'un üstünlüğü dikkat çekti. Ev sahibi ekip yüzde 64 topa sahip olma oranıyla oynarken Manchester United yüzde 36'da kaldı.
Liverpool, mücadeleyi 28 şut ve 11 isabetli şutla tamamladı. Manchester United ise 10 şutunun 4'ünde kaleyi buldu.
Ev sahibi ekip 15 korner kullanırken Manchester United 5 kornerde kaldı. Liverpool'un pas isabet oranı yüzde 89, konuk ekibin ise yüzde 77 oldu.
Liverpool, bu sonuçla ezeli rakibi Manchester United karşısında dört farklı galibiyete ulaştı.