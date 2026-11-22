İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Manchester United sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. (Fotoğraf: REUTERS)

İKİNCİ YARIDA İKİ GOL DAHA GELDİ

Liverpool, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. Ev sahibi ekip, 66. dakikada Bradley Barcola'nın asistinde Rio Ngumoha'nın kaydettiği golle farkı üçe çıkardı.

82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Florian Wirtz, bu kez golün hazırlayıcısı oldu. Alman futbolcunun asistinde Victor Munoz topu ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.