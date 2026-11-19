Söz konusu isimlere görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kişisel olarak dava açılması durumunda, hukuki masrafların kendilerine doğrudan yüklenmesini önleyecek korumanın genişletilmesi hedefleniyor.

Karar, Masters'ın yanı sıra Premier Lig Başkanı Alison Brittain ile yönetim kurulunun diğer üyeleri Mai Fyfield, Dharmash Mistry ve Matthew Ryder'ı da kapsıyor.

Manchester City, Premier Lig yöneticilerinin hukuki güvencelerinin genişletilmesine karşı çıkan kulüplerden biri oldu. İngiliz ekibinin mali ihlal kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunun incelemesi devam ediyor. (Fotoğraf: AFP)

900 MİLYON STERLİNLİK MALİ İHLAL DOSYASI

Premier Lig, 29 Eylül 2026 tarihinde Manchester City hakkında yürütülen mali soruşturmaya ilişkin bağımsız komisyonun kararını duyurdu.

Komisyon, İngiliz kulübünü 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dokuz yıllık dönemi kapsayan ciddi mali kural ihlallerinden sorumlu buldu.

Yayımlanan karara göre Manchester City'nin bazı ticari anlaşmalar yoluyla gelirlerini olduğundan yüksek, giderlerini ise olduğundan düşük gösterdiği sonucuna varıldı.

Komisyon, söz konusu işlemlerle kulübün mali görünümünde 900 milyon sterlini aşan bir etki oluşturulduğunu belirledi.

Bu rakam kulübe kesilmiş bir para cezasını değil, soruşturmanın konusu olan mali işlemlerin toplam etkisini ifade ediyor.

MANCHESTER CITY KARARA İTİRAZ ETTİ

Manchester City, bağımsız komisyonun kararını kabul etmedi ve 1 Ekim 2026 tarihinde temyiz başvurusunda bulundu.

İngiliz kulübü, yapılan değerlendirmelerde hukuki ve maddi hatalar bulunduğunu savunarak hakkındaki suçlamaları reddetti.

Manchester City'nin itirazına ilişkin süreç devam ederken mali ihlaller nedeniyle uygulanabilecek yaptırım konusunda da kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.

Premier Lig'in daha önce yaptığı açıklamada, cezanın ayrı bir süreçte değerlendirileceği duyurulmuştu.