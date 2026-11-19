Premier Lig'de Manchester City kararı: Davaya karşı ortak hareket
İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin mali kural ihlallerine ilişkin davanın ardından yeni bir karar alındı. Londra'da toplanan 20 kulüpten 18'i, Manchester City'nin sponsorlarının olası davalarına karşı lig yöneticilerinin hukuki masraflarını güvence altına alan düzenlemeyi destekledi. Oylamada Manchester City ve Nottingham Forest'ın karşı oy kullandığı belirtildi. İngiliz ekibinin mali ihlal kararına yaptığı itirazın incelemesi ise devam ediyor.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin mali kuralları ihlal ettiğine ilişkin bağımsız komisyon kararının yankıları sürüyor. İngiliz futbolunda büyük tartışma yaratan dosyanın ardından 20 kulübün temsilcileri Londra'da bir araya gelerek dikkat çeken bir oylama gerçekleştirdi.
19 Kasım Perşembe günü yapılan toplantıda, Manchester City'nin sponsorları tarafından açılabilecek davalara karşı Premier Lig yönetimindeki isimlerin hukuki güvence altına alınması kararlaştırıldı.
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre düzenleme, 18 kabul ve 2 ret oyuyla onaylandı.
18 KULÜP DESTEKLEDİ, 2 KULÜP KARŞI ÇIKTI
Premier Lig'deki 20 kulübün katıldığı oylamada, lig yöneticilerine sağlanacak hukuki korumanın genişletilmesi görüşüldü.
The Guardian ve The Times'ın haberlerine göre teklif 18'e karşı 2 oyla kabul edildi. Manchester City ve Nottingham Forest, düzenlemeye karşı çıkan kulüpler oldu.
Nottingham Forest'ın itirazında, teklifin değerlendirilmesi için yeterli zaman verilmediği düşüncesinin etkili olduğu belirtildi.
Oylamanın ardından Premier Lig yönetiminde görev yapan isimlerin, görevleri nedeniyle kişisel olarak açılabilecek davalara karşı hukuki koruma kapsamının genişletilmesi kararlaştırıldı.
MANCHESTER CITY'NİN SPONSORLARI DAVA AÇABİLİR
Kararın arkasında Manchester City'nin mali kural ihlallerine ilişkin dosya ve kulübün sponsorlarından gelen hukuki girişim ihtimali bulunuyor.
Manchester City'nin önemli sponsorları arasında yer alan Etihad Airways ve Etisalat, bağımsız komisyonun kararında sponsorluk anlaşmalarına yönelik yapılan değerlendirmelere karşı çıktı.
İki şirket, itibarlarının zarar gördüğünü savunarak hukuki yollara başvurmayı değerlendirdiklerini açıkladı.
Olası davaların yalnızca Premier Lig kurumunu değil, yöneticileri kişisel olarak da hedef alabilme ihtimali, yeni düzenlemenin hazırlanmasında etkili oldu.
RICHARD MASTERS VE 4 YÖNETİCİ KORUMA ALTINDA
Yeni düzenlemenin merkezinde Premier Lig CEO'su Richard Masters yer alıyor.
Karar, Masters'ın yanı sıra Premier Lig Başkanı Alison Brittain ile yönetim kurulunun diğer üyeleri Mai Fyfield, Dharmash Mistry ve Matthew Ryder'ı da kapsıyor.
Söz konusu isimlere görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kişisel olarak dava açılması durumunda, hukuki masrafların kendilerine doğrudan yüklenmesini önleyecek korumanın genişletilmesi hedefleniyor.
900 MİLYON STERLİNLİK MALİ İHLAL DOSYASI
Premier Lig, 29 Eylül 2026 tarihinde Manchester City hakkında yürütülen mali soruşturmaya ilişkin bağımsız komisyonun kararını duyurdu.
Komisyon, İngiliz kulübünü 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dokuz yıllık dönemi kapsayan ciddi mali kural ihlallerinden sorumlu buldu.
Yayımlanan karara göre Manchester City'nin bazı ticari anlaşmalar yoluyla gelirlerini olduğundan yüksek, giderlerini ise olduğundan düşük gösterdiği sonucuna varıldı.
Komisyon, söz konusu işlemlerle kulübün mali görünümünde 900 milyon sterlini aşan bir etki oluşturulduğunu belirledi.
Bu rakam kulübe kesilmiş bir para cezasını değil, soruşturmanın konusu olan mali işlemlerin toplam etkisini ifade ediyor.
MANCHESTER CITY KARARA İTİRAZ ETTİ
Manchester City, bağımsız komisyonun kararını kabul etmedi ve 1 Ekim 2026 tarihinde temyiz başvurusunda bulundu.
İngiliz kulübü, yapılan değerlendirmelerde hukuki ve maddi hatalar bulunduğunu savunarak hakkındaki suçlamaları reddetti.
Manchester City'nin itirazına ilişkin süreç devam ederken mali ihlaller nedeniyle uygulanabilecek yaptırım konusunda da kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.
Premier Lig'in daha önce yaptığı açıklamada, cezanın ayrı bir süreçte değerlendirileceği duyurulmuştu.
KULÜPLER ARASINDA ORTAK TAVIR
Premier Lig kulüplerinin 19 Kasım'daki oylaması, Manchester City dosyası nedeniyle oluşan yeni hukuki risklere karşı lig yönetimine verilen desteği ortaya koydu.
Ancak alınan karar, Manchester City'ye topluca dava açılması veya İngiliz ekibine yeni bir sportif ceza verilmesi anlamına gelmiyor.
Düzenleme, olası üçüncü taraf davalarında lig yöneticilerinin hukuki güvenceye sahip olmasıyla ilgili.
Manchester City'nin bağımsız komisyon kararına yönelik itirazı ve sponsorların olası hukuki adımları, İngiliz futbolunun gündemindeki önemli başlıklar arasında yer almaya devam ediyor.