Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanması planlanan 10. hafta karşılaşması, İzmir temsilcisinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. Aras Kargo'nun oyuncuları ve teknik heyetinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle belirtiler görülmesinin ardından bazı sporcular hastanede tedavi altına alındı. Kulübün Türkiye Voleybol Federasyonuna (TVF) yaptığı resmî başvuru sonucunda, 21 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te yapılması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Aras Kargo Spor Kulübü, voleybolcuları ve teknik ekip üyelerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle belirtiler görüldüğünü duyurdu. Kulüp, bazı oyuncuların hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.(Fotoğraf: AA) ARAS KARGO'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, sporcular ve teknik ekip üyelerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık sorunları yaşandığını duyurdu. İzmir temsilcisinin açıklamasına göre belirtiler, 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda oynanan Eczacıbaşı Peron İstanbul karşılaşmasından önce ortaya çıktı. AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde sahaya çıkan Aras Kargo'nun bazı oyuncuları, maç öncesinde rahatsızlandı. Karşılaşma devam ederken şikâyetlerin şiddetlendiği belirtildi. Buna rağmen İzmir temsilcisinin sporcuları mücadeleyi tamamladı. BAZI OYUNCULAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI Aras Kargo'da karşılaşmanın tamamlanmasının ardından rahatsızlanan sporcular ve teknik ekip üyelerinin tedavisine başlandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada bazı voleybolcuların hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu. Sağlık sorunları yaşayan oyuncuların durumlarının yakından takip edildiği belirtilirken kaç sporcunun hastanede bulunduğuna ilişkin sayı verilmedi.