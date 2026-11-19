Aras Kargo'da zehirlenme şoku! Fenerbahçe maçı ertelendi
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21 Kasım Cumartesi günü oynanması planlanan Aras Kargo-Fenerbahçe Medicana karşılaşması ertelendi. Aras Kargo'da voleybolcular ve teknik ekip üyelerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle bazı sporcular hastanede tedavi altına alındı. İzmir temsilcisinin başvurusunu değerlendiren Türkiye Voleybol Federasyonu, müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanması planlanan 10. hafta karşılaşması, İzmir temsilcisinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. Aras Kargo'nun oyuncuları ve teknik heyetinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle belirtiler görülmesinin ardından bazı sporcular hastanede tedavi altına alındı.
Kulübün Türkiye Voleybol Federasyonuna (TVF) yaptığı resmî başvuru sonucunda, 21 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te yapılması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.
ARAS KARGO'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, sporcular ve teknik ekip üyelerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık sorunları yaşandığını duyurdu.
İzmir temsilcisinin açıklamasına göre belirtiler, 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda oynanan Eczacıbaşı Peron İstanbul karşılaşmasından önce ortaya çıktı.
AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde sahaya çıkan Aras Kargo'nun bazı oyuncuları, maç öncesinde rahatsızlandı. Karşılaşma devam ederken şikâyetlerin şiddetlendiği belirtildi.
Buna rağmen İzmir temsilcisinin sporcuları mücadeleyi tamamladı.
BAZI OYUNCULAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Aras Kargo'da karşılaşmanın tamamlanmasının ardından rahatsızlanan sporcular ve teknik ekip üyelerinin tedavisine başlandı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada bazı voleybolcuların hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.
Sağlık sorunları yaşayan oyuncuların durumlarının yakından takip edildiği belirtilirken kaç sporcunun hastanede bulunduğuna ilişkin sayı verilmedi.
FENERBAHÇE MAÇI İÇİN TVF'YE BAŞVURULDU
Aras Kargo yönetimi, takımda yaşanan sağlık sorunlarının ardından 21 Kasım Cumartesi günü oynanması planlanan Fenerbahçe Medicana karşılaşmasının ertelenmesini istedi.
İzmir temsilcisi, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasındaki mücadele için Türkiye Voleybol Federasyonuna resmî başvuruda bulundu.
Kulübün talebinin ardından maçın oynanıp oynanmayacağına ilişkin karar beklendi.
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU MAÇI ERTELEDİ
Aras Kargo'nun başvurusunun ardından karşılaşmanın ertelenmesine karar verildi.
Fenerbahçe Medicana da yaptığı açıklamada, rakip takımda yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle müsabakanın Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Federasyonun resmî fikstüründe 21 Kasım tarihli Aras Kargo-Fenerbahçe Medicana karşılaşmasının durumu da ERTELENDİ şeklinde güncellendi.
Karşılaşmanın yeni oynanma tarihi ise henüz açıklanmadı.
ECZACIBAŞI MAÇINDA RAHATSIZLANDILAR
Aras Kargo, sağlık sorunlarının yaşandığı 18 Kasım Çarşamba günü AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Eczacıbaşı Peron İstanbul'a konuk oldu.
İstanbul'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Eczacıbaşı 3-0 kazandı.
Karşılaşmanın setleri 25-17, 25-12 ve 25-16 sonuçlandı. Bu sonucun ardından Eczacıbaşı Peron İstanbul, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi.
Aras Kargo'nun açıklamasına göre oyunculardaki rahatsızlık belirtileri bu müsabakadan önce başladı ve maç içerisinde arttı.
FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Aras Kargo ile Fenerbahçe Medicana arasındaki Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinin 21 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te İzmir'deki TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanması planlanıyordu.
Ancak yaşanan sağlık sorunlarının ardından karşılaşma ertelendi.