

Başkanlık yarışındaki diğer isim Kohzo Tashima ise Japonya Futbol Federasyonu'nun onursal başkanı olarak görev yapıyor. Eski Japon milli futbolcu, kariyerinde genç milli takımlarda antrenörlük yapmasının ardından federasyonda genel sekreterlik ve başkanlık görevlerini üstlendi. Tashima, 2015 yılından bu yana Asya futbolunu FIFA yönetiminde temsil ediyor.

FIFA, üç adayın başvurusunu uygunluk incelemesi için seçim komitesine iletti. İnceleme sonucunda seçime katılmasına onay verilen isimler en geç 18 Şubat 2027'de üye federasyonlara bildirilecek. Başkanlık seçimi ise 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek 77. FIFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek.

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Philippe Diallo

Gianni Infantino

FIFA

Kohzo Tashima