FIFA başkanlığına üç aday: Infantino, Diallo ve Tashima
FIFA'nın 18 Mart 2027'de yapılacak başkanlık seçimi için üç isim adaylık başvurusunda bulundu. 2016 yılından bu yana görevini sürdüren Gianni Infantino'nun karşısına Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ve Japon futbol yöneticisi Kohzo Tashima çıktı.
FIFA'da 2027 başkanlık seçimi öncesinde adaylık başvuruları tamamlandı.
Dünya futbolunun yönetiminden sorumlu kurum, başkanlık için Gianni Infantino, Philippe Diallo ve Kohzo Tashima'nın başvurularının alındığını duyurdu.
18 Kasım'da sona eren başvuru sürecinde adayların, FIFA'ya üye 211 federasyondan en az beşinin yazılı desteğini alması gerekiyordu.
INFANTINO YENİDEN ADAY
2016 yılında Sepp Blatter'in yerine FIFA Başkanı seçilen 56 yaşındaki Gianni Infantino, görevini sürdürmek için yeniden aday oldu.
İsviçreli futbol yöneticisinin başkanlığı döneminde Dünya Kupası'na katılan takım sayısı 32'den 48'e yükseltilirken VAR sistemi de turnuvada kullanılmaya başlandı.
Ancak Infantino, FIFA organizasyonlarına özel yatırımcıları dahil etmeyi amaçlayan planı nedeniyle son dönemde eleştirilerin hedefi oldu.
Söz konusu girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bazı ulusal federasyonlar, FIFA yönetiminde değişiklik yapılması çağrısında bulundu.
DIALLO'YA UEFA'DAN DESTEK
Infantino'nun rakiplerinden Philippe Diallo, 2023 yılından bu yana Fransa Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürütüyor. Aynı yıl UEFA İcra Kurulu'na seçilen 63 yaşındaki yönetici, mevcut FIFA yönetimine yönelik eleştirileriyle öne çıktı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin seçimde aday olmama kararı alırken UEFA İcra Kurulu ve FIFA Konseyi'nde temsil edilen Avrupa federasyonları, Diallo'nun adaylığını oy birliğiyle destekledi.
Başkanlık yarışındaki diğer isim Kohzo Tashima ise Japonya Futbol Federasyonu'nun onursal başkanı olarak görev yapıyor. Eski Japon milli futbolcu, kariyerinde genç milli takımlarda antrenörlük yapmasının ardından federasyonda genel sekreterlik ve başkanlık görevlerini üstlendi. Tashima, 2015 yılından bu yana Asya futbolunu FIFA yönetiminde temsil ediyor.
FIFA, üç adayın başvurusunu uygunluk incelemesi için seçim komitesine iletti. İnceleme sonucunda seçime katılmasına onay verilen isimler en geç 18 Şubat 2027'de üye federasyonlara bildirilecek. Başkanlık seçimi ise 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek 77. FIFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek.