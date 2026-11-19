Milli para masa tenisçimiz Abdullah Öztürk, Türkiye'ye dünya şampiyonluğu sevinci yaşattı. Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden başarılı sporcu, final karşılaşmasında Tayvanlı Ming Chih Cheng ile karşı karşıya geldi.

Erkekler tekler sınıf 4-5 kategorisinde rakibini 3-0 mağlup eden Abdullah Öztürk, altın madalyanın sahibi olarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

FİNALDE RAKİBİNE SET VERMEDİ

Şampiyonanın finalinde Tayvanlı Ming Chih Cheng karşısına çıkan milli sporcu, mücadeleyi üç set sonunda kazanmayı başardı.

Rakibine set vermeden şampiyonluğa ulaşan Öztürk, Paralimpik Oyunlar ve Avrupa şampiyonluklarının ardından başarılarına bir de dünya şampiyonluğu ekledi.