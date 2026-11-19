Abdullah Öztürk dünya para masa tenisi şampiyonu! Taylandlı rakibine şans tanımadı
Milli sporcu Abdullah Öztürk, Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler tekler sınıf 4-5 finalinde Tayvanlı Ming Chih Cheng'i 3-0 mağlup eden Öztürk, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.
Milli para masa tenisçimiz Abdullah Öztürk, Türkiye'ye dünya şampiyonluğu sevinci yaşattı. Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden başarılı sporcu, final karşılaşmasında Tayvanlı Ming Chih Cheng ile karşı karşıya geldi.
Erkekler tekler sınıf 4-5 kategorisinde rakibini 3-0 mağlup eden Abdullah Öztürk, altın madalyanın sahibi olarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.
FİNALDE RAKİBİNE SET VERMEDİ
Şampiyonanın finalinde Tayvanlı Ming Chih Cheng karşısına çıkan milli sporcu, mücadeleyi üç set sonunda kazanmayı başardı.
Rakibine set vermeden şampiyonluğa ulaşan Öztürk, Paralimpik Oyunlar ve Avrupa şampiyonluklarının ardından başarılarına bir de dünya şampiyonluğu ekledi.
YARI FİNALDE ALMAN RAKİBİNİ ELEMEYİ BAŞARDI
Abdullah Öztürk, final öncesinde Almanya'dan Valentin Baus ile karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan yarı final mücadelesini 3-2 kazanan milli sporcu, adını şampiyonluk maçına yazdırdı.
Finalde de Tayvanlı Ming Chih Cheng'i 3-0 yenmeyi başaran Öztürk, turnuvayı altın madalyayla tamamladı.
PARALİMPİK ŞAMPİYONLUKLARINDAN DÜNYA ZİRVESİNE
Abdullah Öztürk, kariyerinde Rio 2016 ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı. Avrupa şampiyonlukları da bulunan milli sporcu, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini ekledi.
Tayland'daki organizasyonda kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Öztürk, Türkiye'nin para masa tenisindeki önemli başarılarından birine daha imza attı.